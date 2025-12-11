Limpieza en Colón: Colotto define salidas para 2026 y mantiene dos incógnitas clave

Colón, bajo la conducción de Diego Colotto, avanzó en una amplia depuración del plantel para 2026 y aún debe resolver dos situaciones pendientes.

Colón atraviesa días de definiciones fuertes en el armado del plantel para la próxima temporada y, en ese proceso, la dirigencia avanzó en confirmar que un grupo importante de jugadores no continuará después del 31 de diciembre. Según pudo saber este medio, la decisión fue tomada en conjunto por el director deportivo Diego Colotto , recientemente llegado al club, y el entrenador Ezequiel Medrán , quienes coincidieron en que el nuevo proyecto debe priorizar futbolistas que entiendan “la categoría y el momento institucional”, antes que nombres de peso sin adaptación garantizada.

En este marco, Colotto y Medrán definieron que una larga nómina de jugadores dejará de pertenecer al plantel profesional una vez que termine el año. Se trata de futbolistas que ya acordaron la rescisión de su contrato o quedarán en libertad a partir del 31 de diciembre. Entre ellos se cuentan Marcos Díaz, Gonzalo Bettini, Facundo Sánchez, Guillermo Ortiz, Brian Negro, Federico Jourdan, Lautaro Laborie, Nicolás Fernández, Kevin Colli, Oscar Garrido, Joel Soñora, Cristian García, José Barreto, Emmanuel Gigliotti, Christian Bernardi, Alex Aranda, Luis “Pulga” Rodríguez, Gonzalo Soto y Facundo Taborda. La salida masiva responde a la necesidad de reducir el plantel, liberar masa salarial y, sobre todo, comenzar un ciclo con perfiles alineados a la idea de competencia que pretende el nuevo director deportivo.

Giménez y Thaller, los únicos casos abiertos

Dentro de este proceso, solo dos futbolistas quedaron pendientes de una decisión final: Tomás Giménez y Nicolás Thaller, ambos con contrato vigente hasta diciembre de 2025. La dirigencia y el cuerpo técnico tienen previsto mantener una charla con ellos para definir si se ajustan al nuevo proyecto o si también se buscará una salida anticipada. Su situación se resolverá en los próximos días, una vez que se complete la evaluación deportiva que lidera Colotto.

Lo que viene para Colón en 2026

Mientras se producen estas desvinculaciones, Colón continúa analizando qué juveniles serán cedidos a préstamo para sumar minutos y qué incorporaciones se ajustan al perfil buscado. El mensaje de Colotto desde su llegada fue contundente: el club necesita futbolistas comprometidos con el contexto, con recorrido en la categoría y con capacidad para sostener la reconstrucción deportiva que el Sabalero requiere de cara al 2026.