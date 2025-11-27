Uno Santa Fe | Política | fentanilo

Fentanilo contaminado: Diputados santafesinos aprobaron una declaración de apoyo a las víctimas y exigieron más control

Fue votada por legisladores de distintos bloques que también se comprometieron a sancionar una ley de salud que tenga en cuenta el caso para mejorar procesos de control y trazabilidad de medicamentos, así como también el acceso rápido e integral a las historias clínicas de los pacientes.

27 de noviembre 2025 · 20:09hs
Fentanilo contaminado. Diputados provinciales aprobaron una declaración de apoyo a las familias de las víctimas. 

Fentanilo contaminado. Diputados provinciales aprobaron una declaración de apoyo a las familias de las víctimas. 

La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe expresó su preocupación por los hechos expuestos por familiares de víctimas de fentanilo contaminado y formalizó su acompañamiento en la búsqueda de justicia.

Se hizo a través de la aprobación de una declaración en la que los legisladores también se comprometieron a sancionar una ley de salud que tenga en cuenta este caso para mejorar procesos de control y trazabilidad, así como también todo lo referido al acceso rápido e integral a las historias clínicas de los pacientes.

A la fecha, se contabilizan 124 muertos en el país tras la aplicación de partidas y lotes de fentanilo adulterado en distintos hospitales, sanatorios y centros de salud. La ciudad de Rosario es el epicentro de los casos contabilizados, con 49 decesos.

LEER MÁS: Operativo nacional por fentanilo contaminado: retiraron lotes en el hospital Cullen y en el Iturraspe

Mecanismos de control

“Este episodio vuelve a poner de manifiesto la necesidad de fortalecer de manera urgente los mecanismos de control, fiscalización y trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, así como de dotar a los organismos nacionales de supervisión de los recursos técnicos, humanos y presupuestarios necesarios para cumplir adecuadamente su función”, señaló la titular de la comisión de Salud de la Cámara baja, Varinia Drisun, autora del proyecto de comunicación.

El pasado miércoles, un grupo de familiares de personas fallecidas a causa del fármaco contaminado fue recibido en dicho ámbito para conocer de primera mano los testimonios e inquietudes de los damnificados. “Escuchamos de parte de un grupo de mujeres lo que han atravesado en todos estos meses, luego de haber perdido un ser querido; el padecimiento que han vivido en efectores privados y la necesidad que tienen de visibilizar esta situación para lograr que se haga justicia en la causa”, relató la legisladora.

Causa fentanilo en el Congreso nacional

En tal sentido, Drisun dijo que aguardarán los resultados de la comisión investigadora de la causa fentanilo en el Congreso Nacional, presidida por la diputada nacional Mónica Fein, quien anunció que el 2 de diciembre estará terminado el informe sobre las responsabilidades en los distintos estamentos del Estado en la intoxicación fatal causada por ese medicamento.

“Como legisladores analizaremos todas aquellas cuestiones que, desde la normativa provincial, podamos complementar para mejorar procesos de control y evitar este tipo de situaciones. Son cuestiones que seguramente serán tenidas en cuenta a la hora de elaborar una futura ley provincial de Salud, tarea que aún está pendiente en Santa Fe”, señaló.

fentanilo Diputados víctimas Santa Fe control
Noticias relacionadas
fentanilo contaminado: familiares de victimas iran a la camara de diputados de santa fe

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas irán a la Cámara de Diputados de Santa Fe

El juez Ernesto Kreplak fue a Diputados para hablar sobre el fentanilo adulterado

Fentanilo contaminado: el juez fue a Diputados y confirmó que circularon más de 154.000 ampollas adulteradas

El presidente Javier Milei 

Milei usó sus redes para destacar la ocupación hotelera en el fin de semana largo

Consejo de Mayo. El presidente Milei, el gobernador Pullaro y el resto de los 18 mandatarios que firmaron el 9 de julio de 2024 en Tucumán el Pacto de Mayo.

Reforma laboral: el Consejo de Mayo define el texto final y Milei se alista para enviarlo al Congreso

Lo último

El Gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones: así quedó el haber mínimo

El Gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones: así quedó el haber mínimo

Nuevo puente Santa Fe - Santo Tomé: ya se colocaron más de la mitad de las pilas que sostendrán al viaducto

Nuevo puente Santa Fe - Santo Tomé: ya se colocaron más de la mitad de las pilas que sostendrán al viaducto

Marcos Díaz: Se ve que yo era la naranja podrida en Colón, porque el plantel no me respaldó

Marcos Díaz: "Se ve que yo era la naranja podrida en Colón, porque el plantel no me respaldó"

Último Momento
El Gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones: así quedó el haber mínimo

El Gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones: así quedó el haber mínimo

Nuevo puente Santa Fe - Santo Tomé: ya se colocaron más de la mitad de las pilas que sostendrán al viaducto

Nuevo puente Santa Fe - Santo Tomé: ya se colocaron más de la mitad de las pilas que sostendrán al viaducto

Marcos Díaz: Se ve que yo era la naranja podrida en Colón, porque el plantel no me respaldó

Marcos Díaz: "Se ve que yo era la naranja podrida en Colón, porque el plantel no me respaldó"

Señalización en guarderías náuticas: inician las inspecciones para verificar el cumplimiento de la nueva ordenanza

Señalización en guarderías náuticas: inician las inspecciones para verificar el cumplimiento de la nueva ordenanza

Fentanilo contaminado: Diputados santafesinos aprobaron una declaración de apoyo a las víctimas y exigieron más control

Fentanilo contaminado: Diputados santafesinos aprobaron una declaración de apoyo a las víctimas y exigieron más control

Ovación
Enojo mayoritario de los hinchas de Colón por el apoyo a Claudio Tapia

Enojo mayoritario de los hinchas de Colón por el apoyo a Claudio Tapia

Colón entró en su cuarto día de paro y el conflicto salarial se agrava

Colón entró en su cuarto día de paro y el conflicto salarial se agrava

Unión define su calendario: fechas, descanso y una posible pretemporada en Uruguay

Unión define su calendario: fechas, descanso y una posible pretemporada en Uruguay

El futuro del Pulga Rodríguez, ¿atado al resultado de las elecciones en Colón?

El futuro del Pulga Rodríguez, ¿atado al resultado de las elecciones en Colón?

Todos los jugadores de Unión que deben volver en diciembre: cómo llega cada uno

Todos los jugadores de Unión que deben volver en diciembre: cómo llega cada uno

Policiales
Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que quería matarse

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que "quería matarse"

La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Escenario
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Pablo Agustín llega a Santa Fe con Criado por Lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL