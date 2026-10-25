Colón ganó en Bolívar y así quedó la tabla de posiciones de la Primera Nacional

Colón venció 2-0 a Ciudad de Bolívar como visitante, llegó a los 57 puntos y se mantiene quinto en la Zona A, en la recta final de la fase regular.

Colón consiguió una victoria importante este sábado al derrotar 2-0 a Ciudad de Bolívar por la fecha 35 de la Primera Nacional. En el estadio Municipal Eva Perón, Ignacio Lago abrió el marcador a los 16 minutos del segundo tiempo y Agustín Toledo selló el resultado a los 45. Con este triunfo, el equipo santafesino alcanzó los 57 puntos y continúa en la pelea por mejorar su posición.

Colón se afirmó en el quinto puesto de la Zona A

El equipo rojinegro sumó tres puntos valiosos fuera de Santa Fe y quedó igualado en unidades con Deportivo Madryn, aunque por detrás en la tabla debido a los criterios de desempate. Ambos tienen 57 puntos, pero el conjunto patagónico ocupa el cuarto lugar.

Con 35 partidos disputados, Colón acumula 15 victorias, 12 empates y ocho derrotas. Además, convirtió 43 goles y recibió 27, con una diferencia positiva de 16 tantos.

Por su parte, Ciudad de Bolívar quedó sexto con 51 unidades, producto de 13 triunfos, 12 igualdades y 10 caídas. El conjunto bonaerense registra 30 goles a favor y 31 en contra.

La victoria le permite al Sabalero llegar fortalecido a la última fecha de la fase regular, en la que buscará cerrar su participación con otro resultado positivo y sostener sus aspiraciones de cara al Reducido.

Así está la tabla de posiciones de la Zona A

Colón buscará aprovechar el envión de la victoria en Bolívar para llegar de la mejor manera al cierre de la etapa regular. El objetivo será terminar lo más arriba posible y contar con una ubicación favorable para afrontar el Reducido por el segundo ascenso.