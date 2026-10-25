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Colón vuelve a la Copa Argentina: el Sabalero se aseguró su lugar para 2027

Colón garantizó su clasificación al certamen nacional gracias a su campaña en la Primera Nacional 2026. Tras quedar afuera de la edición anterior, volverá a competir en el torneo.

Ovación

Por Ovación

25 de octubre 2026 · 11:32hs
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Colón vuelve a la Copa Argentina: el Sabalero se aseguró su lugar para 2027

Colón tiene motivos para mirar hacia la próxima temporada con una certeza: jugará la Copa Argentina 2027. Su desempeño en la Primera Nacional 2026 le permitió conseguir la clasificación matemática y dejar atrás el traspié del año pasado, cuando no logró acceder al certamen. Así, el equipo santafesino volverá a una competencia que disputó desde su relanzamiento en 2011.

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Colón vuelve a la Copa Argentina tras faltar en 2026

La ausencia en la edición 2026 había significado un hecho inédito para el Sabalero desde que la Copa Argentina recuperó su lugar en el calendario del fútbol nacional. La campaña realizada durante 2025 no le alcanzó para obtener uno de los cupos disponibles, por lo que quedó al margen de una competencia que había disputado durante más de una década.

Ahora, con la clasificación para 2027 asegurada, Colón podrá volver a participar de un torneo que reúne a clubes de distintas categorías y ofrece la posibilidad de avanzar en una competencia de eliminación directa.

Una nueva oportunidad para el Sabalero

La confirmación de su presencia en la próxima edición representa otro objetivo cumplido en el camino deportivo del club. Después de no formar parte del cuadro de 2026, Colón recuperó su lugar y tendrá nuevamente la oportunidad de medirse con equipos de diferentes divisiones del fútbol argentino.

El Sabalero ya sabe que estará en la Copa Argentina 2027. El desafío será llegar con un equipo competitivo y aprovechar una nueva oportunidad para ser protagonista en el certamen nacional.

Colón clasificación Copa Argentina
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