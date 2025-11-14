Uno Santa Fe | Ovación | Colón (SJ)

Colón (SJ) cerró invicto la primera rueda del Repechaje Prefederal

Colón (SJ) doblegó a Regatas (SF) por 78 a 72, sumando su tercer triunfo en el Repechaje Prefederal donde dos elencos mantendrán la categoría

14 de noviembre 2025 · 14:48hs
Colón (SJ) cerró invicto la primera rueda del Repechaje Prefederal

Colón (SJ) doblegó este jueves por la noche a Regatas (SF) por 78 a 72, sumando su tercer triunfo en el Repechaje Prefederal de la ASB (Asociación Santafesina de Básquet), donde dos elencos mantendrán la categoría. A continuación todos los detalles:

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - CUADRANGULAR REPECHAJE - FECHA 3

Miércoles 12 de noviembre

El Quillá 59 (Sebastián Molina Cano 14) - CUST A 60 (Alejo Soria 20)

Jueves 13 de noviembre

Colón (SJ) 78 (Amaro Bodrone 16) - Regatas (SF) 72 (Augusto Parola 23)

TABLA DE POSICIONES

Colón (SJ) 6 (3-0); CUST A 5 (2-1); Regatas (SF) 4 (1-2) y El Quillá 3 (0-3)

CUARTA FECHA - Miércoles 19 de noviembre

21.30 CUST A vs. Regatas (SF)

21.30 El Quillá vs. Colón (SJ)

Colón (SJ) Regatas (SF) Prefederal
