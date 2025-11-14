Colón (SJ) cerró invicto la primera rueda del Repechaje Prefederal

Colón (SJ) doblegó a Regatas (SF) por 78 a 72, sumando su tercer triunfo en el Repechaje Prefederal donde dos elencos mantendrán la categoría

Colón (SJ) doblegó este jueves por la noche a Regatas (SF) por 78 a 72, sumando su tercer triunfo en el Repechaje Prefederal de la ASB (Asociación Santafesina de Básquet), donde dos elencos mantendrán la categoría. A continuación todos los detalles: