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Colón y un historial favorable enfrentando a Deportivo Madryn

Colón jugará este domingo desde las 15 ante Deportivo Madryn. Los antecedentes entre ambos son favorables al Rojinegro

Ovación

Por Ovación

5 de julio 2026 · 10:08hs
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Colón suma un triunfo y dos empates enfrentando a Deportivo Madryn.

Colón suma un triunfo y dos empates enfrentando a Deportivo Madryn.

En el inicio de la segunda rueda del Torneo de la Primera Nacional, Colón visitará este domingo desde las 15 a Deportivo Madryn con el arbitraje de Gastón Monsón Brizuela.

El historial entre Colón y Deportivo Madryn

El historial entre ambos, data de apenas tres partidos, pero con la particularidad de que Colón se mantiene invicto, sumando una victoria y dos empates.

La primera vez que se enfrentaron fue el 9 de junio del 2024 en Madryn, en lo que fue empate 0-0. Ese mismo año, pero el 26 de octubre igualaron 1-1 en el Brigadier López.

LEER MÁS: Colón, con la guardia alta: los antecedentes del árbitro Gastón Monsón Brizuela

El gol del elenco sabalero lo convirtió Brian Guille al minuto de juego, mientras que Diego Crego a los 19' del primer tiempo decretó el definitivo 1-1.

El último enfrentamiento fue el 14 de febrero de este año, cuando por la 1° fecha Colón ganó 2-1 como local con goles de Alan Bonansea y Julián Marcioni, descontando para el Aurinegro Luis Silba.

Colón Deportivo Madryn historial
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