Colón y un historial favorable enfrentando a Deportivo Madryn

Colón jugará este domingo desde las 15 ante Deportivo Madryn. Los antecedentes entre ambos son favorables al Rojinegro

En el inicio de la segunda rueda del Torneo de la Primera Nacional, Colón visitará este domingo desde las 15 a Deportivo Madryn con el arbitraje de Gastón Monsón Brizuela.

El historial entre ambos, data de apenas tres partidos, pero con la particularidad de que Colón se mantiene invicto, sumando una victoria y dos empates.

La primera vez que se enfrentaron fue el 9 de junio del 2024 en Madryn, en lo que fue empate 0-0. Ese mismo año, pero el 26 de octubre igualaron 1-1 en el Brigadier López.

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El gol del elenco sabalero lo convirtió Brian Guille al minuto de juego, mientras que Diego Crego a los 19' del primer tiempo decretó el definitivo 1-1.

El último enfrentamiento fue el 14 de febrero de este año, cuando por la 1° fecha Colón ganó 2-1 como local con goles de Alan Bonansea y Julián Marcioni, descontando para el Aurinegro Luis Silba.