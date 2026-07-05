En el inicio de la segunda rueda del Torneo de la Primera Nacional, Colón visitará este domingo desde las 15 a Deportivo Madryn con el arbitraje de Gastón Monsón Brizuela.
Colón y un historial favorable enfrentando a Deportivo Madryn
Colón jugará este domingo desde las 15 ante Deportivo Madryn. Los antecedentes entre ambos son favorables al Rojinegro
Por Ovación
El historial entre Colón y Deportivo Madryn
El historial entre ambos, data de apenas tres partidos, pero con la particularidad de que Colón se mantiene invicto, sumando una victoria y dos empates.
La primera vez que se enfrentaron fue el 9 de junio del 2024 en Madryn, en lo que fue empate 0-0. Ese mismo año, pero el 26 de octubre igualaron 1-1 en el Brigadier López.
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El gol del elenco sabalero lo convirtió Brian Guille al minuto de juego, mientras que Diego Crego a los 19' del primer tiempo decretó el definitivo 1-1.
El último enfrentamiento fue el 14 de febrero de este año, cuando por la 1° fecha Colón ganó 2-1 como local con goles de Alan Bonansea y Julián Marcioni, descontando para el Aurinegro Luis Silba.