Colón, con la guardia alta: los antecedentes del árbitro Gastón Monsón Brizuela

Colón visitará a Deportivo Madryn, con arbitraje de Gastón Monsón Brizuela. Por primera vez dirigirá al Sabalero, y con el local, ¿cómo son sus antecedentes?

Colón afrontará este domingo una de las visitas más exigentes de la temporada cuando enfrente a Deportivo Madryn, desde las 15, en el estadio Abel Sastre, por la fecha 21 de la Zona A de la Primera Nacional. Pero además de la importancia que tiene el partido en la pelea por los primeros puestos, en el mundo rojinegro también hay expectativa por la designación arbitral.

LEER MÁS: Medrán arma otro plan en Colón para ir a romper el molde ante Deportivo Madryn

La AFA confirmó que el encargado de impartir justicia será Gastón Monsón Brizuela, quien estará acompañado por José Castelli como asistente 1, Damián Espinoza como asistente 2 y Valentín Pompei como cuarto árbitro.

Se trata de una designación particular para el Sabalero, ya que el juez santiagueño nunca dirigió un encuentro oficial de Colón, por lo que estrenará antecedentes con el equipo que conduce Ezequiel Medrán.

Un árbitro desconocido para Colón

La falta de historial convierte a Monsón Brizuela en una incógnita para Colón. No existen registros de partidos del conjunto rojinegro bajo su arbitraje, por lo que será la primera experiencia entre ambas partes en un compromiso de alto voltaje por la lucha en la parte alta de la tabla.

El Sabalero buscará comenzar la segunda rueda con un triunfo que le permita mantenerse en carrera por los primeros puestos, en un escenario siempre complicado como el Abel Sastre.

Los antecedentes que favorecen a Deportivo Madryn

La situación es completamente diferente para Deportivo Madryn. El Aurinegro ya fue dirigido en nueve oportunidades por Monsón Brizuela y los números son ampliamente positivos.

Con este árbitro, el conjunto chubutense obtuvo cinco victorias, dos empates y apenas dos derrotas, un rendimiento que supera el 60% de los puntos disputados y que alimenta un antecedente estadístico favorable.

El registro más reciente se dio el 26 de abril de este año, cuando Deportivo Madryn derrotó por 2-1 a Defensores de Belgrano en condición de local. Anteriormente también festejó frente a Gimnasia y Tiro, San Miguel, Chaco For Ever y Flandria, mientras que igualó con Defensores Unidos y Alvarado. Las únicas derrotas bajo su arbitraje fueron ante Aldosivi y Mitre de Santiago del Estero.

Un detalle que no pasa inadvertido

Si bien las estadísticas no definen el resultado de un partido, en Colón la designación no deja de ser un dato a tener en cuenta. El Sabalero afrontará un duelo clave ante un rival directo que ya conoce al árbitro y que, además, registra un historial claramente favorable con él.

LEER MÁS: Varias bajas de peso entre los convocados de Colón para visitar a Deportivo Madryn

Con la tabla apretada y mucho en juego en el inicio de la segunda rueda, cada detalle suma en la previa de un encuentro donde Colón intentará romper una racha adversa como visitante y, de paso, estrenarse con el pie derecho bajo el arbitraje de Gastón Monsón Brizuela.