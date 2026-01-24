Como firmó una goleada histórica y aplastó a Torino en la Serie A

Como fue arrollador en la fecha 22 de la Serie A , goleó 6-0 a Torino en el Stadio Giuseppe Sinigaglia y dio un paso clave en la tabla.

La Serie A vivió una jornada impactante con la actuación demoledora de Como , que no tuvo piedad ante Torino y lo goleó 6-0 como local. El equipo lombardo mostró contundencia, ritmo y eficacia, sumó tres puntos vitales y protagonizó una de las victorias más resonantes de la temporada.

Desde el inicio, Como impuso condiciones con presión alta y movilidad ofensiva. A los 8 minutos , Anastasios Douvikas abrió el marcador y, apenas ocho minutos después, Martin Baturina amplió la ventaja con una definición precisa. Torino nunca logró acomodarse y sufrió cada avance del local.

Antes del descanso, el conjunto lombardo ya había dejado el partido prácticamente sentenciado, sosteniendo la intensidad y el control del juego en campo rival.

Douvikas, figura en una noche inolvidable

En el complemento, la superioridad de Como se acentuó. Lucas Da Cunha, de penal, marcó el tercero a los 14 minutos, y Douvikas volvió a aparecer a los 21 para firmar su doblete. El vendaval ofensivo continuó con los goles de Nicolas Kühn y Maxence Caqueret, que sellaron el 6-0 definitivo. La actuación colectiva fue respaldada por rendimientos individuales de alto nivel, con Douvikas como principal estandarte ofensivo.

Cagliari sorprendió a Fiorentina como visitante

En otro encuentro de la fecha 22, Cagliari dio el golpe al vencer 2-1 a Fiorentina en el estadio Artemio Franchi. El conjunto visitante fue eficaz y aprovechó sus momentos para quedarse con un triunfo valioso. Los goles de Semih Kilicsoy y Marco Palestra encaminaron la victoria, mientras que Marco Brescianini descontó para la Fiorentina, que reaccionó tarde y no logró revertir el resultado.

Impacto en la tabla de posiciones de la Serie A

La goleada permitió a Como tomar aire en la tabla y afirmarse en el campeonato, mientras que Torino sufrió un duro retroceso en la zona media. En tanto, el triunfo de Cagliari le dio confianza y puntos clave, y dejó a Fiorentina con sabor amargo tras desaprovechar una buena oportunidad de escalar posiciones.