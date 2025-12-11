Cómo les fue a Racing y Estudiantes con Nicolás Ramírez como árbitro

La Academia y el Pincha se verán las caras por la final del Torneo Clausura este sábado 13 de diciembre en Santiago del Estero.

Racing y Estudiantes de La Plata se medirán el sábado 13 de diciembre en el Estadio único Madre de Ciudades de Santiago del Estero en un partido que definirá al próximo campeón del Torneo Clausura y ya conocen que Nicolás Ramírez será el arbitro que dirigirá el encuentro.

Ante esto, se hizo un repaso como les fue a ambos equipos cuando el designado fue dicho juez principal, con una estadística que favorece a la ‘Academia’ y que podría sufrir el ‘Pincha’.

El encargado de impartir justicia de 39 años, quien es considerado como uno de los más destacado del fútbol argentino, tendrá por delante su sexta final en Primera División. Además, estuvo a cargo de 13 cotejos durante el Clausura en los que sancionó tres penales, le mostró la tarjeta roja a cuatro jugadores y la amarilla a 95.

Racing, con Nicolás Ramírez como árbitro

En cuanto a los números de los comandados por Gustavo Costas con Ramírez, el historial muestra que los dirigió en 11 ocasiones, en las que consiguieron 4 triunfos, 6 empates, y solamente una derrota.

Asimismo, recibieron 37 amonestaciones, ninguna expulsión, y tuvieron un penal a favor. Cabe destacar que sus rivales fueron expulsados en 6 oportunidades y no padecieron la pena máxima en ningún encuentro.

Estudiantes, con Nicolás Ramírez como árbitro

Por su parte, el conjunto platense tuvo presente a Ramírez en 12 duelos con un leve saldo a favor de 5 triunfos, 3 empates y 4 caídas. En cuanto a las tarjetas, los jugadores de Estudiantes vieron la cartulina amarilla en 44 ocasiones y en 3 fueron expulsados. En tanto, al igual que Racing, fueron otorgados con un penal a favor y ninguno en contra.

La gran final del Torneo Clausura entre la ‘Academia’ y Estudiantes de La Plata se llevará a cabo el próximo sábado en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, a partir de las 21:00.