¿Cómo salieron los últimos 10 Superclásicos en La Bombonera?

Boca y River se verán las caras el próximo domingo en el estadio Alberto J. Armando por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2025.

5 de noviembre 2025 · 06:45hs
En el clásico más esperado del fútbol argentino, Boca y River se enfrentarán el próximo domingo desde las 16:30 en La Bombonera por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2025, con el agregado especial de que ambos se juegan el segundo puesto de la tabla anual y la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

La pasada jornada del campeonato local estiró la ventaja del Xeneize sobre el Millonario por 4 puntos luego del agónico triunfo por 2-1 frente a Estudiantes de La Plata, mientras que los de Núñez cayeron 1-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

De esta manera, los dos elencos llegarán a la trascendental cita en el estadio Alberto J. Armando con realidades distintas. Si bien el año deportivo de los de La Ribera no es el mejor, el conjunto de Claudio Úbeda consiguió tres triunfos en los últimos cuatro cotejos. Por su parte, los comandados por Marcelo Gallardo cayeron en cuatro de los últimos cinco, mostrando una notable falta de regularidad.

No obstante, como en el fútbol los clásicos son partidos aparte, más allá del presente de los equipos, Agencia Noticias Argentina repasa los últimos diez duelos llevados a cabo en La Bombonera.

1. Boca 0 - River 1 (Liga Profesional 2024 - fecha 15)

La ‘Banda Roja’ llegaba a este encuentro repleto de suplentes con la idea de preservar a los futbolistas habituales para disputar la Copa Libertadores. Además, era el primer Superclásico desde el retorno del ‘Muñeco’ al cuadro millonario.

Con un tanto de Manuel Lanzini, River se quedó con un triunfazo en la casa de su rival de toda la vida y agigantó la figura del entrenador de 49 años, que cuenta con un historial positivo de 9 victorias, 11 empates y 7 derrotas en 28 partidos.

2. Boca 0 - River 2 (Copa de la Liga 2023 - fecha 7)

Los de Núñez mostraron una clara superioridad ante un alternativo equipo azul y oro con goles de Salomón Rondón en la primera mitad y Enzo Díaz en el complemento.

3. Boca 1 - River 0 (Liga Profesional 2022 - fecha 18)

Dicha cita en la que los dirigidos en aquel entonces por Hugo Ibarra se impusieron por la mínima con Dario Benedetto como el autor de la victoria, tuvo como consecuencia en fechas posteriores la obtención del campeonato local.

Así fueron el resto de los últimos diez enfrentamientos entre Boca vs. River en La Bombonera:

4. Boca 1 (4) - River (2) (cuartos de final Copa de la Liga 2021)

5. Boca 1 - River 1 (Copa de la Liga 2021 - fecha 5)

6. Boca 2 - River 2 (Copa Diego Maradona 2021)

7. Boca 1 - River 0 (semifinal Copa Libertadores 2019)

8. Boca 2 - River 2 (final ida Copa Libertadores 2018)

9. Boca 0 - River 2 (Superliga 2018/19)

10. Boca 1 - River 3 (Campeonato 2016/17)

Bombonera Boca River
