Uno Santa Fe | Ovación | José Sand

Con 45 años, Pepe Sand volvió del retiro para jugar en un club del ascenso

El histórico goleador José Pepe Sand fue convencido para regresar al fútbol argentino, concretamente en el Torneo Regional Federal Amateur

28 de octubre 2025 · 12:16hs
Con 45 años

Con 45 años, José Sand volvió a jugar.

En 2023, José Pepe Sand había decidido ponerle un punto y final a su gran y longeva carrera futbolística. Sin embargo, no tardó mucho en regresar al fútbol argentino. El histórico delantero y leyenda de Lanús hizo su debut en el Club Atlético Argentino de Bell Ville (Córdoba), correspondiente al Torneo Regional Federal Amateur.

Con 45 años, Sand volvió al fútbol

Ante la multitud de dos mil hinchas, el Pepe se calzó la cinta de capitán en el empate 1-1 contra 9 de Julio de Morteros, por la fecha 1 de la zona 9 del campeonato. El anuncio del arribo del atacante se produjo el viernes 24 de octubre, junto al intendente del Municipio, el entrenador Gustavo Tomasa y dirigentes, en el salón municipal Walter de Navazio.

Sand fue partícipe del tanto local ya que una falta contra él derivó en el tiro libre que desembocó en el gol. "Otra vez, Pepe querido", señaló la cuenta oficial del club. Es la primera participación de Argentino en una competición oficial de la AFA y la 49° de un conjunto de la Liga Bellvillense, torneo el cual campeonó en el Clausura 2024.

De todos modos, el centrodelantero también es Director General del Fútbol Amateur y técnico de la Séptima División de Lanús, trabajos que hacen conflicto con su participación plena en el conjunto cordobés, por lo que sólo estará presente en los duelos como local.

Es el club número 15 en la carrera de Sand. Habiendo debutado en 1999, el Pepe destacó en varios equipos de todo el mundo como Deportivo Cali o Al-Ain. Sin embargo, su huella en el Granate es imborrable. Allí, disputó 320 partidos, convirtió 171 goles (máximo anotador histórico), brindó 34 asistencias y ganó cuatro campeonatos (Torneo Apertura 2007 y tres en 2016: Primera División, Copa del Bicentenario y Supercopa Argentina).

José Sand Regional Amateur Club
Noticias relacionadas
Camilo Ugo Carabelli avanzó a la segunda ronda del Masters 1000 de París

Ugo Carabelli le ganó el duelo de argentinos a Etcheverry en el Masters 1000 de París

Federico Coria fue operado por una lesión en el codo.

Federico Coria comenzó la rehabilitación después de una operación en el codo

El plantel de Banfield no entrenó el lunes por falta de pago.

El plantel de Banfield se ausentó a los entrenamientos por sueldos impagos

Francisco Cerúndolo avanzó a la segunda ronda del Masters de París.

Francisco Cerúndolo ganó y avanzó a segunda ronda del Masters de París

Lo último

Colón, inhibido en FIFA: qué significa y cómo lo afecta

Colón, inhibido en FIFA: qué significa y cómo lo afecta

Santa Fe establece el período de la veda para la pesca comercial y deportiva del surubí

Santa Fe establece el período de la veda para la pesca comercial y deportiva del surubí

Salarios y paritarias: el ministro de Educación José Goity se refirió al reclamo de los gremios docentes

Salarios y paritarias: el ministro de Educación José Goity se refirió al reclamo de los gremios docentes

Último Momento
Colón, inhibido en FIFA: qué significa y cómo lo afecta

Colón, inhibido en FIFA: qué significa y cómo lo afecta

Santa Fe establece el período de la veda para la pesca comercial y deportiva del surubí

Santa Fe establece el período de la veda para la pesca comercial y deportiva del surubí

Salarios y paritarias: el ministro de Educación José Goity se refirió al reclamo de los gremios docentes

Salarios y paritarias: el ministro de Educación José Goity se refirió al reclamo de los gremios docentes

La inhibición de Colón y su impacto político: ¿por qué puede mover el tablero electoral?

La inhibición de Colón y su impacto político: ¿por qué puede mover el tablero electoral?

FIFA confirmó la inhibición de Colón por el reclamo de Alberto Espínola

FIFA confirmó la inhibición de Colón por el reclamo de Alberto Espínola

Ovación
El presidente Luis Spahn participará de la Asamblea de AFA

El presidente Luis Spahn participará de la Asamblea de AFA

La decisión que tomó el DT de Colón Ezequiel Medrán apuntando al futuro

La decisión que tomó el DT de Colón Ezequiel Medrán apuntando al futuro

Elogios para los jugadores de Colón que firmaron su primer contrato

Elogios para los jugadores de Colón que firmaron su primer contrato

La Selección Argentina se prepara para la última gira del 2025

La Selección Argentina se prepara para la última gira del 2025

Ugo Carabelli le ganó el duelo de argentinos a Etcheverry en el Masters 1000 de París

Ugo Carabelli le ganó el duelo de argentinos a Etcheverry en el Masters 1000 de París

Policiales
Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Escenario
Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso