Con 45 años, Pepe Sand volvió del retiro para jugar en un club del ascenso

En 2023, José Pepe Sand había decidido ponerle un punto y final a su gran y longeva carrera futbolística . Sin embargo, no tardó mucho en regresar al fútbol argentino. El histórico delantero y leyenda de Lanús hizo su debut en el Club Atlético Argentino de Bell Ville (Córdoba), correspondiente al Torneo Regional Federal Amateur.

Ante la multitud de dos mil hinchas, el Pepe se calzó la cinta de capitán en el empate 1-1 contra 9 de Julio de Morteros, por la fecha 1 de la zona 9 del campeonato. El anuncio del arribo del atacante se produjo el viernes 24 de octubre, junto al intendente del Municipio, el entrenador Gustavo Tomasa y dirigentes, en el salón municipal Walter de Navazio.

Sand fue partícipe del tanto local ya que una falta contra él derivó en el tiro libre que desembocó en el gol. "Otra vez, Pepe querido", señaló la cuenta oficial del club. Es la primera participación de Argentino en una competición oficial de la AFA y la 49° de un conjunto de la Liga Bellvillense, torneo el cual campeonó en el Clausura 2024.

De todos modos, el centrodelantero también es Director General del Fútbol Amateur y técnico de la Séptima División de Lanús, trabajos que hacen conflicto con su participación plena en el conjunto cordobés, por lo que sólo estará presente en los duelos como local.

Es el club número 15 en la carrera de Sand. Habiendo debutado en 1999, el Pepe destacó en varios equipos de todo el mundo como Deportivo Cali o Al-Ain. Sin embargo, su huella en el Granate es imborrable. Allí, disputó 320 partidos, convirtió 171 goles (máximo anotador histórico), brindó 34 asistencias y ganó cuatro campeonatos (Torneo Apertura 2007 y tres en 2016: Primera División, Copa del Bicentenario y Supercopa Argentina).