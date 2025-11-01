Con goles de Julián Álvarez y Thiago Almada, Atlético de Madrid venció 3-0 a Sevilla.

Atlético de Madrid goleó 3-0 a Sevilla con participación directa de Julián Álvarez y Thiago Almada quienes anotaron los dos primeros goles del equipo

Atlético de Madrid goleó 3-0 a Sevilla y logró su tercer triunfo consecutivo en LaLiga , mientras que los andaluces no pudieron acercarse a los puestos europeos.

Diego Simeone decidió que Nicolás González, su hijo Giuliano y Julián Álvarez estén desde el inicio, mientras que Nahuel Molina y Thiago Almada ocuparon un lugar el banco.

La más clara del primer tiempo estuvo en el botín derecho de Nico González pero su disparo dio contra el poste del arco defendido por Odisseas Vlachodimos.

La paridad se quebró a los 19 minutos de la segunda mitad cuando Julián Álvarez marcó de penal con un derechazo cruzado que superó al griego Vlachodimos, que le adivinó el palo. Fue el séptimo gol del cordobés en la actual liga española, que quedó a cuatro del actual Pichichi, Kylian Mbappé.

Thiago Almada marcó el segundo a los 67 minutos después de una jugada monumental por derecha de Giuliano. Y sobre el final del encuentro liquidó la historia Antoine Griezmann tras una asistencia de Almada. El equipo de Simeone se mantiene 4° pero ahora con 22 puntos a cinco del líder, Real Madrid, que más tarde recibirá a Valencia.