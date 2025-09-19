Uno Santa Fe | Ovación | Racing

Con la cabeza en la Libertadores, Racing visita a Huracán

Con una formación alternativa, ya que Gustavo Costas preservará a los titulares, Racing visita este viernes a Huracán

19 de septiembre 2025 · 08:41hs
Racing visita este viernes a Huracán.

Racing visita este viernes a Huracán.

Huracán y Racing se enfrentarán desde las 19 en el Tomás Adolfo Ducó, por la novena jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025. El Globo está entre los ocho primeros del Grupo A, pero necesita consolidar la posición, mientras que la Academia viene de un triunfazo copero, pero necesita ganar si quiere soñar con la próxima fase liguera.

Cómo llegan Huracán y Racing al duelo por el Torneo Clausura

Huracán necesita un triunfo para mantenerse clasificado a la siguiente fase del Torneo Clausura y para dar una demostración de recuperación tras la eliminación de la Copa Sudamericana. Luego de la caída ante Once Caldas, el Globo igualó tres veces en la Liga Profesional: 1-1 con Unión, 0-0 con San Lorenzo y 0-0 con Vélez. Un triunfo ante Racing le daría espaldarazo necesario para encarar la última parte de la fase regular de la liga.

Por su parte, Racing viene de un triunfazo copero: fue 1-0 ante Vélez en Liniers, por la ida de los octavos de la Copa Libertadores, y está confiado para la vuelta en Avellaneda, aunque su DT no quedó conforme: ‘Ganamos, pero no jugamos bien’. En el Torneo Clausura la realidad es, diametralmente, opuesta. La Academia está en la parte baja de la Zona A y necesita achicar una diferencia de 5 puntos en ocho jornadas para alcanzar al, hoy, último clasificado.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

VAR: Álvaro Carranza.

Estadio: Tomás Adolfo Ducó, Parque Patricios.

Hora: 19.

TV: ESPN Premium.

Racing Huracán Libertadores
Noticias relacionadas
velez-racing: operativo anti-infiltrados con cruce de padrones y dura sancion para hinchas

Vélez-Racing: operativo anti-infiltrados con cruce de padrones y dura sanción para hinchas

velez y racing abren su serie de cuartos de final de la libertadores en liniers

Vélez y Racing abren su serie de cuartos de final de la Libertadores en Liniers

Racing venció a San Lorenzo y obtuvo su primer triunfo como local.

Racing aprovechó los errores de San Lorenzo y ganó su primer partido como local

Gustavo Costas podrá estar en el banco en el partido que este viernes Racing jugará con San Lorenzo.

La AFA habilitó a Gustavo Costas para dirigir a Racing frente a San Lorenzo

Lo último

Mundial de Vóley: ya se sabe a qué hora jugarán Argentina e Italia

Mundial de Vóley: ya se sabe a qué hora jugarán Argentina e Italia

Colapinto: Nos está costando mucho esta pista

Colapinto: "Nos está costando mucho esta pista"

Unión y el desafío de extender su racha positiva en el 15 de Abril

Unión y el desafío de extender su racha positiva en el 15 de Abril

Último Momento
Mundial de Vóley: ya se sabe a qué hora jugarán Argentina e Italia

Mundial de Vóley: ya se sabe a qué hora jugarán Argentina e Italia

Colapinto: Nos está costando mucho esta pista

Colapinto: "Nos está costando mucho esta pista"

Unión y el desafío de extender su racha positiva en el 15 de Abril

Unión y el desafío de extender su racha positiva en el 15 de Abril

Murió Estela González, la mujer baleada por el policía que se había atrincherado en barrio Nueva Esperanza

Murió Estela González, la mujer baleada por el policía que se había atrincherado en barrio Nueva Esperanza

Ezequiel Medrán cambia, para que algo en Colón cambie

Ezequiel Medrán cambia, para que algo en Colón cambie

Ovación
Se inicia el tercer capítulo del ascenso Griselda Weimer

Se inicia el tercer capítulo del ascenso Griselda Weimer

Colapinto quedó último en la segunda práctica libre del GP de Azerbaiyán

Colapinto quedó último en la segunda práctica libre del GP de Azerbaiyán

Colapinto: Nos está costando mucho esta pista

Colapinto: "Nos está costando mucho esta pista"

Mundial de Vóley: ya se sabe a qué hora jugarán Argentina e Italia

Mundial de Vóley: ya se sabe a qué hora jugarán Argentina e Italia

Lanús se mide frente a Platense en La Fortaleza

Lanús se mide frente a Platense en La Fortaleza

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná