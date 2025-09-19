Con la cabeza en la Libertadores, Racing visita a Huracán Con una formación alternativa, ya que Gustavo Costas preservará a los titulares, Racing visita este viernes a Huracán 19 de septiembre 2025 · 08:41hs

Racing visita este viernes a Huracán.

Huracán y Racing se enfrentarán desde las 19 en el Tomás Adolfo Ducó, por la novena jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025. El Globo está entre los ocho primeros del Grupo A, pero necesita consolidar la posición, mientras que la Academia viene de un triunfazo copero, pero necesita ganar si quiere soñar con la próxima fase liguera.

Cómo llegan Huracán y Racing al duelo por el Torneo Clausura Huracán necesita un triunfo para mantenerse clasificado a la siguiente fase del Torneo Clausura y para dar una demostración de recuperación tras la eliminación de la Copa Sudamericana. Luego de la caída ante Once Caldas, el Globo igualó tres veces en la Liga Profesional: 1-1 con Unión, 0-0 con San Lorenzo y 0-0 con Vélez. Un triunfo ante Racing le daría espaldarazo necesario para encarar la última parte de la fase regular de la liga.

Por su parte, Racing viene de un triunfazo copero: fue 1-0 ante Vélez en Liniers, por la ida de los octavos de la Copa Libertadores, y está confiado para la vuelta en Avellaneda, aunque su DT no quedó conforme: ‘Ganamos, pero no jugamos bien’. En el Torneo Clausura la realidad es, diametralmente, opuesta. La Academia está en la parte baja de la Zona A y necesita achicar una diferencia de 5 puntos en ocho jornadas para alcanzar al, hoy, último clasificado. Árbitro: Nicolás Lamolina. VAR: Álvaro Carranza. Estadio: Tomás Adolfo Ducó, Parque Patricios. Hora: 19. TV: ESPN Premium.