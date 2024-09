Con la emoción a flor de piel, Di María fue homenajeado en el Monumental

No pudo faltar con un video especial desde Miami, su excompañero y amigo Lionel Messi, quien se encuentra recuperándose de su lesión.

"Perdón por no poder estar en esta noche tan especial para vos. Desearte que disfrutes de esta noche, con tu familia, seres queridos. Este homenaje tan merecido que tenes por todo lo que nos diste, a nivel personal nos dijimos todo lo que teníamos para decirnos. Tuvimos la suerte de compartir un año juntos. Quien iba a decir todo lo que pasamos en la Selección, todo lo vivido. Más allá de todo lo que nos tocó pasar, terminamos campeones de todo. Disfruta porque te lo mereces, te vamos a extrañar mucho", expresó.

Abel Pintos interpretó el tema "No me olvides" y hubo reconocimiento del presidente de la AFA, Claudio Tapia, conjuntamente con Alejandro Domínguez, titular de Conmebol.

Después llegaría el turno del rosarino para hablarle al público. "Tuve la posibilidad de jugar con varias generaciones, tuve posibilidad de tener grandes jugadores al lado. Tuvimos la mala suerte de no poder lograr nada en esos años y la posibilidad de ganar con los chicos que están hoy compartiendo este momento conmigo. Por eso no quiero olvidarme de esos que también pasaron y me enseñaron a seguir peleándola, a hacer muchas cosas para poder seguir estando acá. Gracias a ellos por lo que me fueron enseñando en mi carrera", expresó visiblemente emocionado.