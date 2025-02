Con siete partidos arranca la Fecha 3 en Primera Nacional

Este sábado comienza la Fecha 3 en Primera Nacional, con algunos duelos interesantes. Sobresalen: Atlanta-All Boys, San Miguel-Maipú y Chaco For Ever-Temperley

3ª fecha - Zona “A”

Sábado 22-02

Los Andes c. Güemes (S.E.), a las 17.00 horas

Árbitro: Diego Ceballos

Asistente 1: Lucas Pardo

Asistente 2: Sebastián Pumetti

Cuarto árbitro: Lucas Brumer

Almagro c. G. y Tiro (Salta), a las 17.00 horas

Árbitro: Julián Jerez

Asistente 1: Juan Manuel Gonzalez

Asistente 2: Eugenia Rocco

Cuarto árbitro: Jonatan De Oto

San Miguel c. Dep. Maipú (Mza.), a las 17.00 horas (TV)

Árbitro: Franco Acita

Asistente 1: Ernesto Callegari

Asistente 2: Diego Romero

Cuarto árbitro: Maximiliano Lopez Monti

Atlanta c. All Boys, a las 17.00 horas (TV)

Árbitro: Juan Pafundi

Asistente 1: Javier Uziga

Asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira

Colegiales c. Arsenal F.C., a las 18.00 horas

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Asistente 1: Juan Pablo Millenaar

Asistente 2: Federico Garcia

Cuarto árbitro: Julián Beligoy

Domingo 23-02

Patronato (Paraná) c. San Martin (T.), a las 19.00 horas

Árbitro: Nelson Sosa

Asistente 1: Mariano Viale

Asistente 2: Martín Saccone

Cuarto árbitro: César Ceballo

Ferro Carril Oeste c. Tristán Suarez, a las 19.00 horas (TV)

Árbitro: Javier Dalbarba

Asistente 1: Hugo Paez

Asistente 2: Hernán Antola

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

Quilmes A.C. c. Dep. Madryn, a las 21.00 horas (TV)

Árbitro: Bruno Amiconi

Asistente 1: Maximiliano Castelli

Asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

Lunes 24-02

Racing (Cba.) c. Alvarado (M.D.P.), a las 21.00 horas

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Asistente 1: Daniel Zamora

Asistente 2: José Ponce

Cuarto árbitro: Luis Martínez

Zona “B”

Sábado 22-02

Alte. Brown c. Def. Unidos, a las 17.00 horas

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Asistente 1: Mariano Altavista

Asistente 2: Francisco Gugliotta

Cuarto árbitro: Ramiro Maglio

Chaco For Ever c. Temperley, a las 20.00 horas

Árbitro: Lucas Cavallero

Asistente 1: Manuel Sanchez

Asistente 2: Martín Grasso

Cuarto árbitro: Enzo Silvestre

Domingo 23-02

San Telmo c. Def. de Belgrano, a las 17.00 horas

Árbitro: Adrián Franklin

Asistente 1: Mariano Ascensi

Asistente 2: Mario Bardina

Cuarto árbitro: Guido Mascheroni

G. y Esgrima (J.) c. Talleres (R.E.), a las 17.00 horas

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Hernán Vallejos

Asistente 2: Federico Cuello

Cuarto árbitro: Matías Billone

Mitre (S.E.) c. Colón, a las 17.00 horas (TV)

Árbitro: Bryan Ferreyra

Asistente 1: Marcelo Bistocco

Asistente 2: Joaquin Badano

Cuarto árbitro: José Díaz

Ctral. Norte (S.) c. Estudiantes, a las 18.00 horas en estadio Padre E. Martearena

Árbitro: Yamil Possi

Asistente 1: Mariano Ruas

Asistente 2: Mariana Dure

Cuarto árbitro: Guillermo González

G. y Esgrima (Mza.) c. Dep. Morón, a las 20.30 horas

Árbitro: Alvaro Carranza

Asistente 1: Guido Córdoba

Asistente 2: Matías Coria

Cuarto árbitro: Pablo Nuñez

Agropecuario Arg. c. Estudiantes (Rio IV), a las 21.00 horas

Árbitro: Carlos Córdoba

Asistente 1: Victor Rojas Aguirre

Asistente 2: Laureano Leiva

Cuarto árbitro: Franco Morón

Lunes 24-02

Nva. Chicago c. Chacarita Juniors, a las 19.00 horas (TV)

Árbitro: Ariel Penel

Asistente 1: Lucio Mendez

Asistente 2: Damián Olivetto

Cuarto árbitro: Gabriel Gutierrez