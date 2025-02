Con un santafesino, Argentina tiene equipo definido para el Sudamericano Indoor

La Selección Argentina va por otro triunfo en el Sudamericano Sub 20 ante Colombia

"Estoy muy contento por la designación al equipo del Sudamericano Indoor, el cual va a ser mi primera participación en ese formato de competencia. Era algo que venía buscando hace bastantes años, desde que se inauguró la pista indoor en Cochabamba", comenzó señalando Brian López a UNO Santa Fe por la designación oficial que realizo el ente rector del atletismo nacional.

image.png El Sudamericano se realizará el 22 y 23 de febrero en Bolivia, y la delegación nacional la integran 18 atletas.

Un santafesino, al Sudamericano Indoor

El atleta oriundo de Humboldt comentó que "con la preparación arrancamos a finales de noviembre, la cual fue muy buena esa primera parte, tuve un par de inconvenientes a principios de este año, porque en uno de los entrenamientos me hice mal la rodilla. Ahí perdí unas dos semanitas por la recuperación".

Agregó que "así y todo ya en los resultados de los saltos se veía mucho mejor que el año anterior. Por el momento no tenemos diagramado un encuentro con el equipo, porque somos cinco que vamos a viajar desde Salta, y el resto de Buenos Aires. Una semana antes voy a entrenar en la provincia de Salta, oportunidad en la que me voy a encontrar con el jefe de saltos del equipo y un amigo que es Maxi Díaz".

En relación a su participación en algún torneo previo a viajar a Bolivia, el representante de Velocidad y Resistencia afirmó que "calculo que no, la primera competencia del año será el indoor, ya que la preparación no fue tanta, porque es a principios de año, y tenemos el Sudamericano en Mar del Plata en abril, y apuntamos más a esos torneos. La preparación fue para abril, pero por eso no se planificó ninguna participación previa a Cochabamba".

La nómina del equipo designado es la siguiente: Elian Larregina (400m), Nazareno Sasia (bala, Entre Ríos), Franco Florio (60m), Bernard Stilling Helen (60 vallas), Juan Arrieguez (bala), Carlos Layoy (alto), María Lamboglia (60m), Carolina Scarponi (garrocha), Victoria Zanolli (largo, Entre Ríos), Daniel Londero (60m), Belén Fritzche (60m), Nazareno Melgarejo (largo-triple), Francisco Ferreccio (60 vallas), Santiago Barbería (alto), Maximiliano Díaz (triple), Reno Cremaschi (60 vallas), Brian López (Santa Fe, salto en largo), y Marlene Koss (largo-60-vallas). EL jefe de equipo es Sergio Alfonsini de Entre Ríos, Carlos Visentini de Salta y Javier Morillas de la FAM los oficiales asistentes.