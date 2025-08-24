Con un Talleres complicado con el descenso, Tevez analiza renunciar

Talleres no levanta cabeza, perdió 3-0 contra Atlético Tucumán, quedó hundido en la zona de descenso y Carlos Tevez está en jaque

Talleres no levanta cabeza, perdió 3-0 contra Atlético Tucumán y quedó hundido en la zona de descenso, donde hoy en día estaría jugando un desempate con Aldosivi por la permanencia. Tras el encuentro, Carlos Tevez suspendió la conferencia y hay rumores muy fuertes en cuanto a su futuro como entrenador del Matador.

Horas después del partido, la delegación de la T regresó a Córdoba con la intención de entrenarse a primera hora. Sin embargo, nadie puede asegurar la presencia del Apache en dicho entrenamiento, ya que el DT estaría pensando seriamente en presentar su renuncia al cargo.

¿Tevez pega el portazo en Talleres?

Tevez se reunirá este domingo con el presidente Andrés Fassi en el predio Amadeo Nuccetelli con la clara intención de dar un paso al costado.

Lo raro, en este caso, es que el Apache apenas lleva seis partidos dirigidos como técnico del Matador, aunque los resultados no son nada buenos: 1 victoria, 2 empates y 3 derrotas. El exentrenador de Independiente no ve una respuesta de su equipo y es por eso que tendría la decisión tomada de renunciar.

No obstante, desde Córdoba indican que Fassi hará todo lo posible para convencer a Carlos Tevez de permanecer en el cargo. Lo cierto es que serán días movidos y de total incertidumbre para saber el futuro del DT de Talleres. ¿Bajará el martillo?