¡Confirmado! Nicolás Varrone correrá en la Fórmula 2

El argentino Nicolás Varrone fue confirmado como nuevo piloto de Van Amersfoort Racing para la temporada 2026 de la Fórmula 2

23 de octubre 2025 · 15:34hs
¡Confirmado! Nicolás Varrone correrá en la Fórmula 2

El argentino Nicolás Varrone fue confirmado oficialmente como nuevo piloto de Van Amersfoort Racing para la temporada 2026 de la Fórmula 2, y el anuncio se robó todas las miradas por su originalidad.

En el video de presentación, el Kun Agüero sorprende al piloto al aparecer detrás de una ventanilla y preguntarle con humor: “¿Y, pa? ¿Estás listo?” antes de mostrar al argentino al mando del monoplaza.

“Los mejores sueños son los que se cumplen! Se viene el 2026 en la @formula2 con @vanamersfoortracing ¡Vamos con todo!”, escribió Varrone en su publicación, reflejando la emoción por su salto a la categoría previa a la F1.

Campeón de las 24 Horas de Le Mans 2023 en la clase LMGTE Am, Varrone se formó en la Fórmula Renault 2.0 argentina y continuó su carrera en Europa.

Ahora, con su llegada a la F2, el automovilismo nacional recupera una presencia de peso junto a Franco Colapinto, que también representa al país en la máxima categoría.

