Conor Daly: "IndyCar tiene que correr en Argentina, creo que sería genial"

"Conozco muy bien a Ricardo, y sé que es un gran representante de Argentina. Creo que lo apasiona representar también a su país. Y me encantaría vernos correr en Argentina. La IndyCar tiene que estar allí, creo que sería genial. Sí, es una afición muy apasionada", expresó en primer término Daly.

LEER MÁS: Keys destronó a Sabalenka y es la campeona del Australia Open 2025

Y agregó: "Creo que muchos de nosotros en IndyCar hemos visto todos los lados diferentes de los argentinos apoyando a sus chicos en el deporte, pero al final del día, es mucho mejor tener gente apasionada por el deporte que no. Así que es genial ver cuánta gente se preocupa por las carreras de IndyCar, que es lo que queremos al final".

En noviembre de 2024, Carburando dialogó con "Toti" Farina, director del circuito de Termas de Río Hondo, sobre este tema y señaló: “La IndyCar estuvo, y también el presidente de la categoría, hasta nos reunimos. Las relaciones están intactas, y también está intacta la posibilidad de que puedan venir cuando se pueda económicamente. Sabemos que podemos hacerlo, pero sabemos que no podemos tirarnos a una pileta que, a lo mejor, la gente no puede llegar porque económicamente no lo puede hacer. Esto el gobierno de la provincia lo ha pensado muy bien, sabemos que la MotoGP si lo tienen, porque a Termas vienen de todos lados”.