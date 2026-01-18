Uno Santa Fe | Ovación | Alcaraz

Contundente triunfo de Alcaraz sobre Walton en su debut en el Australia Open

El español Carlos Alcaraz derrotó en tres sets corridos al local Adam Walton y avanzó a la segunda ronda del Abierto de Australia.

El tenista español Carlos Alcaraz (1°) le ganó al local Adam Walton en el marco de la primera ronda del Abierto de Australia 2026, primer grand slam del año.

En un partido que duró dos horas y cinco minutos, el oriundo de Murcia venció en tres sets corridos, con un resultado de 6-3, 7-6(2) y 6-2, al australiano que ocupa el puesto número 81 del Ranking ATP.

“Ha sido un gran partido, me he sentido bien, Adam tiene buenos tiros y me ha venido bien para ser la primera ronda. Estoy muy contento del nivel que he mostrado hoy. Él siempre estaba bien posicionado, hemos jugados puntos muy largos y sus golpes planos me costaban, ha hecho un partido muy sólido” declaró el español que, en la próxima ronda del certamen enfrentará al alemán Yannick Hanfmann.

Justamente, el número 102 del mundo venció este domingo al estadounidense número 143, Zachary Svajda, por un resultado de 7-5, 4-6, 6-4 y 7-6(3).

El resto de los resultados en el Abierto de Australia

Otro de los cabezas de serie que debutó esta jornada fue el kazajo Aleksandr Bublik (10°) que derrotó en tres sets corridos al estadounidense número 48 del Ranking ATP, Jenson Brooksby, por 6-4, 6-4 y 6-4.__IP__

Además, el estadounidense Frances Tiafoe derrotó al australiano Jason Kubler por 7-6(4), 6-3 y 6-2, el británico Cameron Norrie le ganó al francés Benjamin Bonzi por 6-0, 6(2)-7, 4-6, 6-3 y 6-4, el húngaro Marton Fucsovics venció por 7-6(5), 6-1 y 6-2 al argentino Camilo Ugo Carabelli mientras que el marplatense Francisco Comesaña derrotó 6-2, 6-3, 3-6 y 6-3 al estadounidense Patrick Kypson.

Por su parte, el estadounidense Michael Zeng le ganó 6-4, 6-4, 6-3, 7-6(0) y 6-3 a su compatriota Sebastian Korda, el bosnio Damir Dzumhur derrotó 7-5, 6-0 y 6-4 al canadiense Liam Draxl, el portugués Jaime Faria venció 6-3, 3-6, 6-3 y 6-4 al belga Alexander Blockx y el estadounidense Emilio Nava le ganó 6-2, 7-5, 6(5)-7, 4-6 y 7-6(6) al francés Kyrian Jacquet.

