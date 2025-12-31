Jazmín Merke en la preselección para los Juegos Suramericanos de la Juventud

La atleta santafesina Jazmín Merke tuvo un gran año, y lo cerró con esta convocatoria con la posibilidad, si pasa los evaluativos, de estar en Panamá en 2026.

La IV edición de los Juegos Sudamericano de la Juventud, a realizarse en Panamá, son una de las citas internacionales del deporte continental en 2026. En esta ocasión podrán participar los deportistas nacidos entre el 1º de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2011 (15 a 17 años). El Comité Olímpico Argentino otorgó 21 plazas, 8 masculinos y 13 femeninos, y para ello se conformó una preselección entre los cuales hay dos atletas santafesinos: Jazmín Merke y Jazmín Domingorena.

Es importante señalar que están seleccionadas. Es una lista larga, no significa que esté adentro porque las plazas son 13 mujeres, y el equipo está formado por muchas más atletas, y son unas 27 chicas. Y para eso se va a realizar un evaluativo en Mar del Plata, y después se definirá el equipo teniendo en cuenta las marcas referenciales, la posición en el ranking y posible ubicación en los Juegos Odesur.

"Jazmín Merke tuvo un muy buen año, y en varias pruebas. Incursionó en pruebas combinadas, tuvo buenos rendimientos en salto en alto, y terminó logrando hacia final del año una marca de 1.57. Y en garrocha, ha tenido un crecimiento impresionante" señaló Maxi Troncoso a UNO Santa Fe.

Merke.jpg Merke tiene 15 años y se consagró campeona Nacional U16 en Córdoba.

El secretario técnico de la Federación Santafesina de Atletismo destacó que "Jazmín venía entrenando muy bien, pero estamos un poco en desventaja ya que nos quedamos sin pista por las obras en el Card, y no tenemos donde entrenar. Tal vez hay una posibilidad de ir una vez por semana a Crespo, pero eso se está viendo. Su entrenador es Cristian Menéndez, siempre se trabaja en equipo con él, los padres son diez puntos y siempre están acompañando y apoyando".

Con 15 años, Jazmín Merke, es una de las atletas santafesinas destacadas de la presente temporada. Ha logrado buenas marcas en las diferentes pruebas que ha hecho, como salto con garrocha, salto en alto y lanzamiento de jabalina.

Alumna de escuela 340 República del Perú de la ciudad de Santo Tomé, empezó hace 6 años en el atletismo, con nueve años, y este 2025 será inolvidable. "Este año me fue bastante bien, he participado en muchos torneos, con buenos resultados y buenas marcas. Entreno de lunes a viernes en el Card de Santa Fe, y los sábados lo hago en mi casa porque la pista permanece cerrada" afirmó Merke a UNO Santa Fe.

Cómo le fue a Jazmín Merke en el Club Velocidad y Resistencia

En la competencia aniversario del Club Velocidad y Resistencia, logró el primer puesto en garrocha con 2.60, y 25.16 el primer lugar en jabalina. Luego, en el Provincial U18, consiguió el primer puesto en salto en alto (1.45), segunda en garrocha (2.80) y segunda en jabalina (28.53).

En la etapa local de los juegos Santa Fe en Movimiento, fue primera en salto en alto (1.45), y primera en garrocha (1.90). A nivel departamental cosechó el primer lugar en garrocha (2.80), y en salto en alto (1.40). En cuanto a la etapa provincial, fue primera en garrocha (2.90), y primera en alto (1.48).

En el Campeonato Provincial U16 realizado en la ciudad de Rosario, fue primera en garrocha (2.80), segunda en salto en alto (1.40) y primera en jabalina (25.45). En el Nacional U16 en la provincia de Córdoba se consagró campeona Nacional de salto con garrocha con una inolvidable marca de 3.00, mientras que en alto quedó tercera con 1.54.

Merke.jpg Fue convocada para la preselección nacional que participará de los Juegos Sudamericanos de la Juventud en Panamá.

A ello hay que sumarle que compitió en los Juegos Evita en Mar del Plata. Fue segunda en salto en alto con 1.57, tercera en salto con garrocha con 2.90, y primera en la posta de 5x80 metros, en el que Santa Fe se consagró campeón. La representante del Club Sunchales de Santa Fe, se inició con éxito en la categoría U14, donde se consagró campeona provincial a los 12 años.

Además de Jazmín Merke, en esta preselección hay otra atleta santafesina, como lo es Jazmín Domingorena, es medio fondista, y tuvo la posibilidad de competir en el campeonato Sudamericano de atletismo escolar en Asunción del Paraguay, en las pruebas de 800 y 200 metros.

Hay otros representantes de la FSA que fueron citados. Tal es el caso de Francisco Fregona de Rafaela, la suradense Pía Cáceres de Unión de San Guillermo en 80 metros con vallas y salto con garrocha, Malena Coronel oriunda de San Guillermo en salto en largo, Federica González Labedzki de Villa Gobernador Gálvez y Valentino Molina de la ciudad de Romang.