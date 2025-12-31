El Chapu Nocioni brindó un dato revelador sobre sus cruces con LeBron James

El exalero argentino recordó cuando creyó estar a la altura física de LeBron James y explicó cómo la evolución del estadounidense lo transformó en uno de los rivales más imposibles de la NBA.

Andrés Nocioni recordó su experiencia personal defendiendo a LeBron James durante sus primeros años en la NBA. “El primer año yo creía que lo podía defender y que físicamente estaba igual que él”, confesó Nocioni, al recordar sus primeros cruces con James, cuando el futuro ícono de la NBA transitaba su segunda o tercera temporada.

En ese momento, según el santafesino, LeBron todavía no había alcanzado el nivel físico descomunal que lo caracterizaría más adelante, lo que le permitía competir de igual a igual desde lo corporal y lo defensivo.

Nocioni explicó que, si bien James ya mostraba condiciones extraordinarias, aún carecía de algunos recursos que luego perfeccionó. “Todavía no era tan difícil de defender. No tenía tanto tiro y vos podías aprovechar ese problema”, señaló. Esa falta de lectura de juego y de consistencia en el lanzamiento le daba margen al argentino para incomodarlo, hacerlo tomar malas decisiones y bajar su porcentaje de efectividad.

Sin embargo, el exalero no esquivó la autocrítica ni la realidad. Reconoció que LeBron también supo castigarlo con actuaciones determinantes. “A ver, que me ha metido 40 puntos en la cara, ¿no? Pero ahí yo lo podía defender, lo podía parar, lo podía hacer poner nervioso”, relató, destacando que su estilo físico y provocador era parte del plan para sacarlo de foco.

El crecimiento de LeBron James, según Nocioni

Con el correr de las temporadas, el escenario cambió de manera drástica. Nocioni detalló que el crecimiento de James fue “de otro planeta” y que llegó un punto en el que ya no había recursos defensivos suficientes. “Era un momento que vos te colgabas y él te levantaba”, describió, graficando la superioridad física que comenzó a imponer el estadounidense.

El argentino también reveló que su forma de defenderlo generó cierto rechazo. “A mí no me quería mucho porque yo por lo general lo agarraba mucho cuando iba al aro. No lo podía parar”, admitió. Ese contacto constante, necesario para intentar frenarlo, fue parte de una batalla que con el tiempo se volvió desigual.

Para Nocioni, aquellos enfrentamientos quedaron marcados como algunos de los más exigentes de su carrera. “Estamos hablando de los top que jugué, top top”, concluyó, ubicando a LeBron James en la cima absoluta de los rivales que le tocó enfrentar en la NBA.