Uno Santa Fe | Ovación | Nocioni

El Chapu Nocioni brindó un dato revelador sobre sus cruces con LeBron James

El exalero argentino recordó cuando creyó estar a la altura física de LeBron James y explicó cómo la evolución del estadounidense lo transformó en uno de los rivales más imposibles de la NBA.

Ovación

Por Ovación

31 de diciembre 2025 · 08:12hs
El Chapu Nocioni brindó un dato revelador sobre sus cruces con LeBron James

Andrés Nocioni recordó su experiencia personal defendiendo a LeBron James durante sus primeros años en la NBA. “El primer año yo creía que lo podía defender y que físicamente estaba igual que él”, confesó Nocioni, al recordar sus primeros cruces con James, cuando el futuro ícono de la NBA transitaba su segunda o tercera temporada.

En ese momento, según el santafesino, LeBron todavía no había alcanzado el nivel físico descomunal que lo caracterizaría más adelante, lo que le permitía competir de igual a igual desde lo corporal y lo defensivo.

Nocioni explicó que, si bien James ya mostraba condiciones extraordinarias, aún carecía de algunos recursos que luego perfeccionó. “Todavía no era tan difícil de defender. No tenía tanto tiro y vos podías aprovechar ese problema”, señaló. Esa falta de lectura de juego y de consistencia en el lanzamiento le daba margen al argentino para incomodarlo, hacerlo tomar malas decisiones y bajar su porcentaje de efectividad.

Sin embargo, el exalero no esquivó la autocrítica ni la realidad. Reconoció que LeBron también supo castigarlo con actuaciones determinantes. “A ver, que me ha metido 40 puntos en la cara, ¿no? Pero ahí yo lo podía defender, lo podía parar, lo podía hacer poner nervioso”, relató, destacando que su estilo físico y provocador era parte del plan para sacarlo de foco.

El crecimiento de LeBron James, según Nocioni

Con el correr de las temporadas, el escenario cambió de manera drástica. Nocioni detalló que el crecimiento de James fue “de otro planeta” y que llegó un punto en el que ya no había recursos defensivos suficientes. “Era un momento que vos te colgabas y él te levantaba”, describió, graficando la superioridad física que comenzó a imponer el estadounidense.

El argentino también reveló que su forma de defenderlo generó cierto rechazo. “A mí no me quería mucho porque yo por lo general lo agarraba mucho cuando iba al aro. No lo podía parar”, admitió. Ese contacto constante, necesario para intentar frenarlo, fue parte de una batalla que con el tiempo se volvió desigual.

Para Nocioni, aquellos enfrentamientos quedaron marcados como algunos de los más exigentes de su carrera. “Estamos hablando de los top que jugué, top top”, concluyó, ubicando a LeBron James en la cima absoluta de los rivales que le tocó enfrentar en la NBA.

Nocioni LeBron James NBA
Noticias relacionadas
rearte, nuevo dt de union en la liga nacional: tenemos material para luchar por un lugar en los playoffs

Rearte, nuevo DT de Unión en la Liga Nacional: "Tenemos material para luchar por un lugar en los playoffs"

Sportivo Guadalupe integrará la Zona 4 de la Copa Federación 2026.

Copa Federación 2026: Así jugarán los representantes de la Liga Santafesina

Malena Santillán fue reconocida en la ciudad de San Francisco (Córdoba).

Malena Santillán recibió el San Francisco de Asís de Oro

La atleta santafesina Jazmín Merke tuvo una gran temporada en salto con garrocha.

Jazmín Merke en la preselección para los Juegos Suramericanos de la Juventud

Lo último

La venganza por el crimen de un hombre en barrio Loyola Sur desató una balacera con dos muertos, entre ellos una joven embarazada

La venganza por el crimen de un hombre en barrio Loyola Sur desató una balacera con dos muertos, entre ellos una joven embarazada

Juan Cruz Yacopini fue operado en la Clínica de Cuyo a 11 días del grave accidente en El Carrizal

Juan Cruz Yacopini fue operado en la Clínica de Cuyo a 11 días del grave accidente en El Carrizal

Barrio Loyola Sur: balearon una vivienda, murieron un joven de 20 años y una mujer embarazada; otro hombre está grave

Barrio Loyola Sur: balearon una vivienda, murieron un joven de 20 años y una mujer embarazada; otro hombre está grave

Último Momento
La venganza por el crimen de un hombre en barrio Loyola Sur desató una balacera con dos muertos, entre ellos una joven embarazada

La venganza por el crimen de un hombre en barrio Loyola Sur desató una balacera con dos muertos, entre ellos una joven embarazada

Juan Cruz Yacopini fue operado en la Clínica de Cuyo a 11 días del grave accidente en El Carrizal

Juan Cruz Yacopini fue operado en la Clínica de Cuyo a 11 días del grave accidente en El Carrizal

Barrio Loyola Sur: balearon una vivienda, murieron un joven de 20 años y una mujer embarazada; otro hombre está grave

Barrio Loyola Sur: balearon una vivienda, murieron un joven de 20 años y una mujer embarazada; otro hombre está grave

Colón ya se habría asegurado al goleador más buscado en el mercado de pases

Colón ya se habría asegurado al goleador más buscado en el mercado de pases

El abogado de la familia de Jeremías Monzón habló sobre la posible existencia de un video del crimen del adolescente

El abogado de la familia de Jeremías Monzón habló sobre la posible existencia de un video del crimen del adolescente

Ovación
Rearte, nuevo DT de Unión en la Liga Nacional: Tenemos material para luchar por un lugar en los playoffs

Rearte, nuevo DT de Unión en la Liga Nacional: "Tenemos material para luchar por un lugar en los playoffs"

Asamblea de Unión: Glorioso 89 denunció irregularidades y pidió intervención de la IGJ

Asamblea de Unión: Glorioso 89 denunció irregularidades y pidió intervención de la IGJ

Colón regularizó su situación en la AdC y volverá a competir en un momento clave

Colón regularizó su situación en la AdC y volverá a competir en un momento clave

Colón eligió hacer memoria y recuperar un símbolo de su historia

Colón eligió hacer memoria y recuperar un símbolo de su historia

Copa Federación 2026: Así jugarán los representantes de la Liga Santafesina

Copa Federación 2026: Así jugarán los representantes de la Liga Santafesina

Policiales
Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe