Liverpool sigue adelante y quedó fuera Manchester United en la Copa de la Liga inglesa

Colón no estuvo a la altura en un momento crucial, perdió contra un limitado Arsenal y se hunde en el descenso

¡DARWIN FUE EL HÉROE Y METIÓ A LOS REDS EN CUARTOS DE FINAL! | Bournemouth 1-2 Liverpool | RESUMEN

Los argentinos Alexis Mac Allister en Liverpool y Marcos Senesi comenzaron el partido desde el banco de suplentes pero el ex Boca y Argentinos Juniors ingresó a los 60 minutos de partido mientras que el ex San Lorenzo no tuvo tiempo de juego.

Otro de los argentinos que fue titular fue Enzo Fernández en el triunfo del Chelsea por 2 a 0 ante el Blackburn Rovers del Championship, en donde el francés Benoit Badiashile y Raheem Sterling marcaron los goles en el estadio Stamford Bridge.

¡LOS BLUES DE POCHE VOLVIERON AL TRIUNFO Y SE METEN EN CUARTOS! | Chelsea 2-0 Blackburn | RESUMEN

Alejandro Garnacho, que fue titular durante 65 minutos para el Manchester United, perdió 3 a 0 como local ante el Newcastle United y quedó eliminado de la competición, con los tantos del paraguayo Miguel Almirón, Lewis Hall y Joa Willock.

¡ALMIRÓN BRILLÓ Y LAS URRACAS GOLEARON A LOS DIABLOS ROJOS! | Man. Utd. 0-3 Newcastle | RESUMEN

En los últimos tres encuentros, West Ham le ganó 3 a 1 al Arsenal con los tantos de Ben White en contra, Mohammed Kudus y Jarrod Bowen; Everton goleó 3 a 0 al Burnley, y el Fulham venció por 3 a 1 al Ipswich Town del Championship.