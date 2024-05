Copetti fue presentado en Rosario Central: "La expectativa es alta"

Tras ser presentado por el director deportivo Federico Lussenhoff, quien agradeció la presencia del periodismo e hizo un breve repaso de la carrera del futbolista, el delantero que viene de la MLS fue consultado sobre cómo había visto el partido ante Caracas y cuáles eran os objetivos personales que tiene con su llegada a Central “Al equipo el jueves lo vi muy bien. Me encantó como jugó y la intensidad que mostró. Había que ganar si o si y se jugó de esa manera. La expectativa es alta. Vengo de jugar en un club en Argentina como Racing donde siempre te llevaban a ganar todos los partidos y eso lo quiero aplicar acá en Rosario. Ya charlé con mis compañeros, con el cuerpo técnico y estoy con muchas ganas. Quiero involucrarme rápido en el grupo y apoyar de cualquier lugar.

Embed - Rosario Central en Instagram: "Primera práctica de Enzo como jugador de Central ¡Bienvenido al Canalla! " View this post on Instagram A post shared by Rosario Central (@rosariocentral)

Respecto a si lo sorprendió su llegada a Central manifestó: “Sé que antes de ir a Racing hubo gente de Central que preguntó por mí, pero por una cosa u otra no se dio. Hablé con los dirigentes le presenté mis intenciones y luego lo charlé con mi familia y estoy muy contento de regresar a Argentina. A principios de este año también hablaron conmigo y pensé que esa no era el momento adecuado para volver. Pero luego lo hable con mi agente, con Carolina (por Cristinziano) y con mi familia. Tomamos la decisión de venir porque Central se preocupó mucho por mí. Se pusieron a mi disposición en todo momento y lo valoro muchísimo ya que nunca me había pasado en la carrera. Les agradezco a todos por la oportunidad y la confianza".

Copetti continuó: “Ojalá que sigamos en la Copa Libertadores. Va a ser un partido difícil en Uruguay ante Peñarol, pero voy a estar ahí apoyando al equipo como siempre lo hice en todos los lugares que estuve ya que es una copa importante. Pero tampoco hay que descuidar el campeonato argentino. Tenemos que tomarnos todas las competencias como finales. Central el año pasado fue campeón y tiene que demostrar por qué lo fue”.

Embed - Rosario Central en Instagram: "Copetti y su saludo para nuestra gente ¡Vamo arriba y por todo, Enzo! " View this post on Instagram A post shared by Rosario Central (@rosariocentral)

En cuanto a su presente dijo: “Físicamente estoy bien y vengo jugando. Solo estuve parado por dos días por el viaje. Siempre jugué solo arriba, pero tampoco tendría que problemas en jugar con otro compañero en la ofensiva. En cuanto al dorsal que voy a utilizar todavía no lo decidí, pero no tengo inconvenientes en usar cualquier número".