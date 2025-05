Correa admitió que se fue mal con la dirigencia de San Lorenzo

El argentino Ángel Correa volvió a hablar de su salida de San Lorenzo y confesó que no terminó bien con la dirigencia de aquel entonces

“De San Lorenzo no tuve la oportunidad de hablar mucho. Mucha gente no lo sabe, pero me fui mal con la dirigencia que estaba en ese momento”, reveló el actual jugador del Atlético Madrid en diálogo con los periodistas Esteban y Gastón Edul.