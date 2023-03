Cosmos FC busca ser protagonista del Apertura de Liga Santafesina

"Estamos bien, hemos hecho una linda pretemporada, nosotros arrancamos el 2 de enero, con un plantel relativamente muy joven, con la base del que termino el año pasado. Así que tomamos la determinación con el resto del cuerpo técnico comenzar antes para poder limar algunas cosas, y estar a la altura de las competencias que deberemos afrontar. La verdad es que se ha entrenado muy bien, y esperemos con ansias el comienzo del torneo" le dijo Leandro Birollo a UNO Santa Fe.

Birollo2.jpg Una intensa pretemporada llevó adelante el plantel de Cosmos, tanto en el predio de Las Achiras como en Recreo. UNO Santa Fe

El DT de Cosmos Fc indicó que "venimos de ganar la Copa Ciudad de Recreo, una competencia muy linda, donde se le da mucha importancia a lo que es la ciudad, y nos sirvió mucho porque hubo un nivel importante de competencia. Sinceramente nos enfocamos en la pretemporada para jugarla, terminada esa instancia ya estamos con la mente en el torneo que arranca el fin de semana".

"El formato del torneo se hace uno largo, y el otro corto con dos zonas, como es la Copa de la Liga Profesional, y ahora el tema era al no venir Argentino de San Carlos, quedamos once y diez en las zonas por lo tanto habrá que ver como se soluciona. A mí el formato de las dos zonas me gusta, es bueno cambiar un poco en relación a lo que se venía haciendo. Es una forma de estar cercano a lo que es en el fútbol de primera, con el tema de los descensos, que se desciende uno por promedio y el otro por la ubicación en la tabla" expresó el entrenador santafesino.

En cuanto al balance de la performance del año pasado, Birollo remarcó que "largamos con un gran equipo, tuvimos factores externos que nos perjudicaron en lo que se venía haciendo. Tuvimos a punto de quedar punteros en la fecha contra Colón de Santa Fe, fue un polémico arbitraje de Enzo, ahí nos expulsaron jugadores y ahí se nos terminó la ilusión. Hay que corregir cosas, también los árbitros tendrán que mejorar algunas cositas también".

Birollo3.jpg Martín Bini es el ayudante de campo de Birollo en el plantel de Cosmos que se prepara para debutar en el Apertura. UNO Santa Fe

Agregó que "en la segunda mitad del año nosotros decidimos salir a jugar con los chicos que lo vamos a hacer ahora, con la intención de foguear jugadores de inferiores, lo hicimos con chicos de categoría 2003, 2004, 2005, y hasta hicimos debutar a un muchacho 2006. La verdad es que estuvieron a la altura, por eso nos llevó a seguir proyectando el club. Todo está planificado, lo hicimos el año anterior, y era darle en la segunda etapa del año que los chicos tengan rodaje, y hoy ya tienen quince o veinte partidos".

El presidente de Cosmos hizo mención a lo que sigue siendo el crecimiento del club en materia de infraestructura, en particular el predio ubicado en Recreo. "En lo institucional, y en particular en infraestructura seguimos avanzando, pudimos terminar la cancha 3 y 4, que eso nos suma dos canchas más para todas las actividades que llevamos haciendo. Significa sumar para el torneo que hacemos, gracias a Dios que lo pudimos terminar todo lo que es vestuario, nos faltan los últimos detalles, que son más que nada las terminaciones. Y este año vamos a estar más tranquilos, porque no vamos a tener tantos gastos, como si lo tuvimos el año pasado".