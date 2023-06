Cosolito en UNO Santa Fe: "Era mi sueño ganar la Liga"

"Durísimo el proceso, fue un gran esfuerzo, cada año ganamos algo, desde la Champions hasta esta Liga Nacional. Veníamos de perder dos finales. La primera con San Lorenzo donde me lesioné y el año pasado en una bola contra Instituto", apuntó.

Más adelante, reconoció que "Boca nos cayó bien, nosotros llegamos bien a los playoffs. Esta vez no tuvimos el uno en la fase regular, Quimsa siempre te exige ganar y estar arriba. Regatas nos costó, a Comodoro lo pasamos bien y con Boca impusimos nuestro juego".

En referencia al cambio de entrenador, con la llegada de Ramella, el santafesino admitió que "fue muy duro el cambio de Seba González con Córdoba. Un técnico que tiene bien a todos sus planteles, al menos yo los disfruté. Manuel es un entrenador nuevo, sin conocer la Liga, venía de ganar todo en Chile. Estábamos jugando mal, se produjo el cambio y con Leandro nos acomodamos para marcar los roles, sintiendo que todos podíamos ayudar al equipo".

Cosolito2.jpg El santafesino Cosolito tocó el cielo con las manos junto a la fusión santiagueña. Gentileza: Liga Nacional

La sangría de jugadores para la próxima temporada no afloja. En este sentido, Cosolito opinó: "Siempre sucedió, creo que hay jugador de nivel para jugar la Liga, es verdad que otras competencias están bien económicamente. Depende de cada uno, yo estoy muy bien en el país. Era mi sueño jugar la Liga y ganarla. Ahora estoy evaluando, porque no quiero volver al país y unirme a un equipo a mitad de torneo. Me gusta construir en el equipo que esté. Estoy abierto a charlas, por ahora sin equipo".

Cosolito también resaltó que "en Quimsa te tenés que dedicar a jugar, hay gran cuerpo médico, utileros, no hay casi nada amateur, es todo profesional. La infraestructura es un lujo, uno se tiene que dedicar a jugar al básquet. Quimsa se ganó el respeto al ser el máximo representante internacional. Siempre apuesta por más y va por grandes objetivos".

En otro tramo de la charla, volvió a hablar de Unión: "Este año sufrió un poco menos, jugar con Atenas nadie quería, a pesar de que perdió la categoría. Festejé mucho cuando le ganó a San Lorenzo. Tiene que levantar los objetivos, ojalá pueda hacer una campaña para entrar en playoffs".