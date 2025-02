Costas: "A la gente le digo que crea en estos jugadores"

"Este es un equipo que te representa: podés ganar, perder o empatar, pero estos chicos se lo merecen. El grupo tiene hambre, lo demuestra y tiene compromiso con el escudo. Falta mucho todavía pero me voy muy contento por el partido que hicieron hoy", expresó el entrenador de la Academia.

"Todavía falta muchísimo, este grupo no se la cree. Sabemos que tenemos que ir a una guerra allá a Brasil, pelearla y jugar el partido. Podríamos haber hecho uno más hoy me parece", añadió Gustavo Costas.

LEER MÁS: Racing sacó una buena diferencia ante Botafogo en la primera final

"Yo no me caso con ningún esquema pero no podíamos cambiar hoy en un partido tan importante", explicó el DT de Racing.

"Tengo 27 soldados y todos se matan por este escudo y este club", explicó un eufórico entrenador de la Academia.

"Doy mi vida por este grupo. A la gente le digo que crea en estos jugadores, no son pibes que están salvados económicamente. Los chicos reciben palazos y se levantan, cuanto más criticados son, mejor juegan", cerró Gustavo Costas.