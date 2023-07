Coudet: "Espero tener la suerte de ser campeón"

"Yo tengo mi forma de trabajar, todos aquí ya la conocen. Trataremos de hacer las cosas de la mejor manera. Siento a los jugadores muy dispuestos, tengo un grupo con mucha calidad y con ganas de seguir la idea", indicó el "Chacho", quien viene dirigir a Atlético Mineiro.

"Día a día intentaremos mejorar y nos sentiremos mejor dentro de la idea. Vamos a intentar que todo salga bien el domingo. Me gusta atacar, me gusta que mi equipo genere muchas situaciones de gol. Tenemos un grupo muy calificado para eso", agregó el ex DT de Rosario Central, Racing CLub, Tijuana, de México y Celta, de España.

Coudet también fue consultado por el delantero ecuatoriano Enner Valencia, flamante refuerzo del conjunto brasileño: "Es un gran refuerzo e intentaremos aprovecharlo al máximo. Tenemos que aprovechar la calidad que tenemos en el grupo. Tenemos que generar oportunidades para el gran jugador que es".

El "Chacho" estuvo al frente este viernes del equipo para el segundo entrenamiento, de cara al partido del próximo domingo ante Bragantino por el campeonato brasileño de primera división.