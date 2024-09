CRAI cayó de local por la 3° fecha del Torneo del Interior A

En una jornada muy agradable desde el punto de vista climatológico, en lo deportivo el saldo para los representantes de la Unión Santafesina de Rugby en el Torneo del Interior A no fue del todo buena. En la autopista, los Gitanos cayeron de local frente al Tucumán Lawn Tennis que presentó en cancha al ex apertura de Los Pumas, Nicolás Sánchez, y en el caso de Santa Fe Rugby terminó empatando con Universitario de Córdoba. En el caso de CRAI fue la segunda derrota consecutiva, ya que venía de perder en Mendoza, y para los Tricolores el segundo empate en la competencia, ya que en la primera fecha lo había hecho ante Duendes en Sauce Viejo.

Por la Zona 1 del Torneo del Interior A, CRAI no tuvo una buena tarde, y fue derrotado por el Tucumán Lawn Tennis por 34 a 15 bajo el arbitraje del cordobés Tomás Ninci de correcto desempeño. Para los Gitanos hubo un try de José Canuto y uno de Franco Radín, más un penal y una conversión de Agustín Giménez. En la próxima fecha, los conducidos por Agustín Capobianco serán visitante del Jockey Club de Rosario.

El conjunto tucumano fue un justo ganador, que logró imponerse apelando a su oficio, en un trámite accidentado, en el cual tuvo que hacer frente a adversidad. Fue en ese momento que tuvo un jugador con tarjeta roja en el que afloró la garra tucumana, ante un CRAI que no supo aprovechar esa ventaja. Los Benjamínes fueron creciendo con el juego territorial, y con los fowards, principalmente a partir del scrum. El campeón regional del NOA mostró su chapa de candidato, y con un jugador como Nicolás Sánchez que supo llevar a su equipo en los momentos complicados.

Nicolás Sánchez.jpg El ex Puma Nicolás Sánchez cumplió un buen desempeño en la escuadra tucumana. Gentileza: Franco Perego

Al cabo del primer tiempo, se cerró con victoria tucumana por 20 a 8. Las acciones fueron muy parejas, los dos equipos lograron marcar puntos en cada oportunidad que dispusieron, y se complicó con la aparición de tarjetas amarillas y el reparto de la posesión. La visita salió aireoso, por ser más pragmático y marcar los puntos en el momento indicado. A lo dicho hay que agregarle que los santafesinos vieron tres tarjetas amarillas y una expulsión. Allí un poco perdió la brújula el Gitano, que suma la segunda derrota consecutiva en el Torneo del Interior A.

Por la Zona 2, en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby empató con Universitario de Córdoba 31 a 31 con el control del correntino Federico Solari. Al cabo del primer tiempo, el local se fue al descanso ganando por 14 a 10, producto de un try de Guillermo Botta y uno de Juan Cruz Strada, más dos conversiones de Santiago Mendicino. En el complemento, los Tricolores llegaron al try por intermedio del capitán Santiago Quirelli y uno de Santiago Barolín, más dos conversiones y un penal de Mendicino. El próximo sábado 21 de septiembre, Santa Fe Rugby deberá visitar al muy duro elenco de Córdoba Athlétic.

Más información del Torneo del Interior

En la Zona 1, Jockey de Rosario derrotó a Los Tarcos 45 a 27, Los Tordos de visitante a Tala de Córdoba 28 a 22, y Gimnasia de Rosario a Urú Curé de Río Cuarto por 46 a 24. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Tucumán Lawn Tennis 15, Tala RC 10, Los Tordos y Jockey de Rosario 9; Gimnasia de Rosario 6; Los Tarcos de Tucumán y CRAI 4; Urú Curé 0. En la próxima fecha jugarán Los Tarcos con Urú Curé, Los Tordos con Gimnasia de Rosario, Tucumán LT con Tala y Jockey de Rosario con CRAI.

CRAI.jpg Los Gitanos sufrieron una tarjeta roja y tres amarillas ante los Benjamines. Gentileza: Franco Perego

En la Zona 2, Marista venció a CURNE de Resistencia 31 a 26, Jockey de Córdoba a Córdoba Athletic 10 a 6 y Duendes a Tucumán Rugby 38 a 22. La tabla de posiciones quedó del siguiente modo: Marista y Jockey de Córdoba 13; Córdoba Athletic y Duendes 10; Santa Fe Rugby 8; Universitario de Córdoba 3, CURNE 1 y Tucumán Rugby 0. La próxima fecha se medirán CURNE con Tucumán RC, Uni de Córdoba con Duendes, Córdoba Athletic con Santa Fe Rugby y Marista con Jockey de Córdoba.

Por la segunda fecha del Torneo del Interior B, en la Zona 3, Palermo Bajo derrotó a Uni de Tucumán 27 a 19, y San Martín de Villa María hizo lo propio con Huirapuca de Tucumán 23 a 22. En la Zona 4, Cardenales cayó ante Estudiantes de Paraná 48 a 18, y en la Tortuguita, Paraná Rowing Club perdió ante Old Lions de Santiago del Estero 26 a 24. Las posiciones quedaron así: Estudiantes 10, Rowing 6, Old Lions 4 y Cardenales 0. En la próxima fecha jugarán Estudiantes con Rowing y Old Lions con Cardenales.