CRAI lidera de forma invicta el Top 9 del Regional

"Nos trajimos un triunfo muy importante, logramos afianzarnos bien en Rosario, el clima estuvo pesado, la cancha tuvo también pesada, pero pudimos hacernos fuertes y salir victoriosos. Para el equipo fue algo muy bueno, porque nos afianzamos mucho más, y logramos sumar la segunda victoria en el torneo que es sumamente positivo" le dijo Justo González Viescas a UNO Santa Fe.

Viescas.jpg El medio scrum fue el autor de un try ante los mensana y lo festejó con sus compañeros. gentileza Martín Perego

El medio scrum de CRAI expresó que "Creo que más que nada nos está faltando definir cuando llegamos a la zona de ellos, tanto a las veintidos como a las cinco, más que nada eso, porque tuvimos tres chances en las cinco de ellos y no pudimos anotar, y nos tuvimos que volver a nuestro campo a jugar. GER es un equipo muy bueno, que te mueve la pelota para todos lados. Nos complicó mucho defensivamente, porque hacía circular la pelota para todos lados.

"El try que me tocó hacer se inicia con una pelota que sale medio sucia del line out, me la dio Joaco Lerche, se la paso a Mateo Fauda, y él se llevó puesto todo, arrancó y no lo podían parar. Hasta que lo agarraron, se la dio a Tato Carreras, lo tumban a Santi, José Canuto la logra levantar y quedó yo frente a la pelota. Cuando me la dan, pasan todos por la izquierda y veo un espacio en la derecha, medio chico, pero lo único que había disponible, cuando me la entregó, observé el espacio, vi el ingoal y me tiré como pude" contó el back de la escuadra de la autopista.

Respecto al sintético de la cancha de GER manifestó que "He jugado en el sintético, pero en juveniles, en plantel superior no lo había hecho. Claramente que cambia, más que nada por el equipo, no se si es complicado o no, pero es distinto. Pica diferente la pelota, hay que adaptar también el tema de los botines, básicamente con el tema de los tapones que hay que utilizar. Pero claramente es diferente, no se si mejor o peor, pero distinto"

CRAI está puntero, con dos triunfos en igual cantidad de presentaciones. Sobre esto el jugador Gitano aseguró que "La verdad que arrancar así el torneo de esta manera, con dos triunfos, es más que positivo. Fueron dos victorias muy buenas, contra dos de los mejores equipos del torneo, y esperemos seguir así todo el campeonato. Ahora tenemos una semana de descanso, y después tendremos que enfrentar a otro equipo muy duro como lo es Estudiantes. Esta ventana la aprovecharemos para pulir algunas cuestiones, como la recepción en la salida, ya que perdimos un par de pelotas allí".

Viescas.jpg El back Gitano de 21 años celebró el comienzo del torneo con dos triunfos ante dos equipos de fuste. gentileza Martín Perego

En relación a como fue su desembarco en el equipo que conduce Alejandro Capobianco comentó que "en el plantel superior subimos el año pasado, me operé del hombro, a finales de año terminé jugando en primera debutando. Este año volvi a jugar, en un puesto que es muy exigente. Mi viejo está muy contento, me apoya siempre, también me da indicaciones, pero está muy conforme".

* Torneo Regional del Litoral

* Top 9 - Resultados 2° fecha

Estudiantes 26-30 Universitario Rosario (1-4)

Gimnasia y Esgrima 23-32 CRAI (0-5)

Duendes 27-14 Old Resian (5-0)

Santa Fe Rugby 19-16 Jockey Club Rosario (4-1)

* Posiciones: CRAI 9; Santa Fe Rugby 8; Duendes 6; Estudiantes y Universitario 5; Gimnasia y Esgrima 4; Old Resian y Jockey Club Rosario 1; Paraná Rowing, sin puntos.

* Próxima fecha (sábado 6 de abril)

Jockey Club Rosario vs. Duendes

Old Resian vs. Gimnasia y Esgrima

CRAI vs. Estudiantes

Universitario vs. Paraná Rowing

Libre: Santa Fe Rugby