CRAI perdió con Rowing y acumula cuatro derrotas en el Regional

En primer lugar, hay que señalar que fue un partido parejo, que estaba para cualquiera de los dos, que se lo llevó la visita producto de haber sabido aprovechar las oportunidades que dispuso, y fue premio al marcar el único ensayo del cotejo. Ello debido a que luego fueron todos penales, producto de la indisciplina de ambos equipos.

CRAI no jugó bien, no dispuso de una situación clara para sumar de a cinco, y sumado a la cantidad de penales que cometió, y los errores no forzados, fue un combo para que el remero paranaense se quede con el triunfo en la capital santafesina. Rowing tampoco fue una luz, pero un dato que no es menor, es que los entrenadores de la visita son formados en CRAI, conocían el paño de contra quien jugaban y como jugaban.

Rugby2.jpg La defensa Gitana funcionó bien, pero el conjunto paranaense marcó el único try del cotejo. UNO Santa Fe

Para los Gitanos y los Remeros era un partido clave, porque como viene la cosa son los dos equipos que tienen el mismo objetivo de no tener que jugar la Reclasificación. Es cierto que falta mucho, que CRAI tiene muchos jugadores lesionados, algunos en puestos clave, como Dogliani o Piermarini. No debe ser leído como una excusa, pero si hay que considerar que en un plantel que, si bien es amplio, no le sobran jugadores para entrar rápidamente en sintonía con cómo se juega en Primera División. Ahora es tiempo de descansar dos semanas para corregir cosas y volver enchufado ante Old Resian de visitante.

Santa Fe Rugby Club quedó libre, pero en las Delicias del sur provincial, Estudiantes de Paraná ratificó su buen presente y derrotó a Duendes en Rosario por 15 a 13. Por su parte, en Grandfield, Old Resian le ganó a Universitario de Rosario 27 a 24. En Fisherton, Gimnasia y Esgrima le ganó a Jockey de Rosario 17 a 5.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Estudiantes 19, Gimnasia y Esgrimas 17, Old Resian 15, Duendes 10, Santa Fe Rugby 9, Paraná Rowing 8, Universitario de Rosario 5, CRAI 3, Jockey de Rosario 0. La próxima fecha será el sábado 15 de abril con los siguientes cruces: Estudiantes con Santa Fe Rugby, Rowing con Old Resian, Universitario con Jockey de Rosario, Gimnasia y Esgrima con Duendes, y libre CRAI.

Rugby3.jpg El primera línea Facundo Garibay, al igual que José Canuto, jugadores claves en el pack de CRAI. UNO Santa Fe

Festejaron La Salle Jobson y Alma Juniors

En Segunda División, en Cabaña Leiva, La Salle Jobson venció a Tilcara 23 a 17, y en el departamento Las Colonias, Alma Juniors derrotó a CRAR de Rafaela 30 a 22. En Ibarlucea, Jockey de Venado Tuerto doblegó a Logaritmo 42 a 21, y Universitario de Santa Fe cayó ante Provincial 27 a 18.

Las posiciones quedaron así: Jockey (VT) 24, Caranchos 19, CRAR 15, La Salle Jobson 10, Alma Juniors 9, Tilcara 6, Provincial 4, Logaritmo y Universitario de Santa Fe 0. En la próxima fecha se medirán: Tilcara con Provincial, Universitario de Santa Fe con Logaritmo, Jockey (VT) con Alma Juniors y CRAR con Caranchos, quedando libre La Salle.

En Tercera División, en Santo Tomé, Cha Roga empató con Los Pampas de Rufino 17 a 17, y en el Solar del Sur, Querandí perdió con Brown de San Vicente por 40 a 13. En el norte de la provincia de Buenos Aires, Gimnasia de Pergamino derrotó a CUCU de Concepción del Uruguay por 29 a 12.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Cha Roga 11, Brown de San Vicente y Los Pampas de Rufino 7, Gimnasia de Pergamino 6, Regatas & Belgrano de San Nicolás 5, CUCU de Concepción del Uruguay 0. En la próxima fecha jugarán CUCU con Regatas & Belgrano de San Nicolás, Brown de San Vicente con Cha Roga, y Los Pampas con Gimnasia de Pergamino, quedando libre Querandí RC.

Rugby4.jpg El conjunto de la autopista acumula cuatro derrotas y un empate en las cinco fechas del interuniones. UNO Santa Fe

Síntesis:

CRAI 15- Paraná Rowing 16

CRAI: Facundo Garibay, Enzo Abraham y José Canuto (c); Augusto Otero y Elio Gariboldi; Tomás Mufarrege, Pablo Ferreyra y Tomás Schinner; Nicolás Raffa y Agustín Giménez; Mateo Fauda, Lucas Ordano, Juan Fleitas, Iñaki Carreras y Franco Radín. Entrenador: Elmer Capobianco. Luego ingresaron: Francisco Forgioni, Juan Martín Mufarrege, Justo Ordano, Martín Barceló y Martín Perego.

Paraná Rowing: Sebastián Bonvin, Lucas Lerena y Esteban Acosta; Joaquín Moine y Franco Dall`ava; Yamil Rezett, Facundo Taboada y Tomás Acosta Cis; Lisandro Gallardo y Ramiro Schalpeter; Iván Muscia Sánchez, Tomás Osuna, Julián Pistrilli, Facundo Buet y Franco Zatti. Entrenador: Luciano Bortondello. Luego ingresaron: Francisco Carbonell y Juan Francisco Arquiel.

Primer tiempo: 16` penal Ramiro Schalpeter, 20` penal Agustín Giménez, 27` try Yamil Aaron Rezett convertido por Iván Sánchez Muscia, 34` penal Agustín Giménez.

Segundo tiempo: 4` penal Ramiro Schalpeter, 10` penal Agustín Giménez, 13 y 16` penales de Agustín Giménez, 23` penal Ramiro Schalpeter.

Reserva: CRAI 28- Rowing 15

Cancha: CRAI

Referee: Javier Villalba (Unión Santafesina).