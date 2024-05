CRAI reaparecerá en escena ante Old Resian en Grantfield

"Hay que hacer un análisis en dos sentidos, respecto a los tres primeros partidos, en el que conseguimos victorias muy importantes, junto a los tres primeros del torneo pasado, que nos dejó una sensación muy linda, y un envión anímico muy grande. Después, quizás, en los dos siguientes partidos ya nos dejó un sabor medio amargo, en cuanto a rendimiento y en cuanto a juego" le dijo José Canuto a UNO Santa Fe.

El primera línea de CRAI indicó que "esta fecha libre que tuvimos nos sirvió para descansar un poco, volver a tomar fuerzas, repensar algunos puntos, para encarar la siguiente etapa del torneo como lo hicimos en las primeras fechas. El descanso es mental, porque físicamente no nos podemos quejar porque estamos a principios de año, entonces es más de la cabeza que otra cosa".

Rugby2.jpg El primera línea Gitano resaltó que el scrum y la defensa han sido los puntos altos del equipo. UNO Santa Fe

Un comienzo más que positivo

El arranque en el Regional para los Gitanos, ya que no solamente logró resultados positivos, sino que ante rivales de fuste. "Ni hablar que fue bueno, ya que fue una seguidilla de Duendes, Gimnasia y CAE, que fue algo que nos dio un envión anímico tremendo, sumado a la pretemporada, en cantidad de jugadores, en ciertas fechas podido haber presentado cinco equipos, nos vino a la cabeza muy bien".

El capitán del plantel superior Gitano sostuvo que "tuvimos bajas de jugadores en puestos clave, la de Manu que está con Pampas, la lesión del Dogo en un práctica, entonces ir cubriendo roles, con jugadores que no estaban en ese puesto, y la verdad que el sacrificio de todos ha sido fantástico, y eso habla a las claras del compromiso de todos los chicos, lo cual me pone muy contento".

Rugby3.jpg El referente y experimentado pilar sostuvo que el equipo buscará seguir siendo protagonista. UNO Santa Fe

Un tropezón que no es caída

La única derrota del equipo de la autopista fue ante Rowing en la Tortuguita en una jornada que fue media especial por las condiciones del clima y del campo de juego. Sobre esto, el pilar de CRAI expresó que "creo que fue más que nada mental, en el cual nos equivocamos más que el rival, ellos supieron aprovechar las oportunidades y por eso se llevaron el partido. Por lo menos lo analizamos de esa manera, las condiciones climáticas y de la cancha no serían para un análisis tan profundo, pero quedó en un borrón y cuenta nueva".

En la última presentación, no jugando bien, los Gitanos le ganaron a Uni de Rosario, ante lo que el primera línea resaltó que "quizás eran los tipos de partidos, que en años anteriores los perdíamos. Tuvimos la cabeza, a pesar de todas las adversidades que tuvimos, sacarlo adelante. Sin sacarle méritos a Uni, que es un equipo que, al igual que nosotros, en el último año ha crecido mucho, con jugadores jóvenes, que tomaron la posta, y han crecido mucho en calidad de juego. Por suerte, tuvimos cabeza fría, y lo pudimos sacar adelante".

Rugby4.jpg CRAI reaparecerá en el Regional jugando contra Old Resian en el sur provincial. UNO Santa Fe

El debe y el haber del comienzo Gitano

Se han jugado cuatro fechas, el saldo para CRAI es positivo, porque se mantiene como puntero del torneo junto a Santa Fe Rugby a pesar de haber quedado libre en la quinta fecha. Entre las cosas positivas, Canuto comentó que "creo que el punto más alto está en la defensa, sobre todo haciendo un análisis de los tres primeros partidos, que fueron los mejores aspectos que tuvimos. Eso al igual que las formaciones fijas como el scrum, y como punto a corregir nos queda en el pendiente el volumen de juego en ataque, y seguir puliendo los detalles en el line out, en el cual seguimos creciendo pero creo que todavía le podemos dar una vuelta de rosca".

Lo que se viene para CRAI en la sexta fecha es un rival muy duro, que no está en su mejor versión, pero de local siempre se hace fuerte, y es Old Resian. "Se vienen partidos muy duros, usamos esta semana para descansar sobre todo desde lo mental, porque se vienen ocho partidos muy duros, ante rivales muy importantes, con un Jockey que viene en levantada, con Old Resian que si bien en la tabla no se refleja lo que es, sabemos que muy difícil, y muy duro. Después tenemos el clásico, y ya se viene la segunda rueda que también será exigente. Pero venimos bien, progresando, los entrenadores de a poco nos vienen largando muchas ideas para seguir mejorando en el juego" finalizó el experimentado primera línea Gitano.