CRAI superó a Rowing y se mantiene puntero del Regional

En el primer tiempo, las acciones arrancaron favorables para la visita, quienes abrieron el marcador por un penal de Gino Albarello que puso las cosas 3 a 0. CRAI respondió con un penal de Beltramino e igualó el marcador. Lo que siguió fue un buen desempeño de los dueños de casa en materia defensiva, con puntos altos en el scrum, siendo superiores a Rowing. Llegaron los tries de Fauda y Radín lo que le permitió al local irse al descanso ganando por 17 a 3.

image.png Los Gitanos continúan por la buena senda, ganaron y son punteros absolutos del Regional.

En el complemento, los anfitriones entraron como dormidos, y los sorprendió un try de Taboada que dejó con el goal de Albarello el marcador 17 a 10. Los Gitanos siguieron apegados a su libreto, Rowing cometió muchos penales, tres en casi nueve minutos de juego, y eso fue aprovechado por Beltramino que dejó las cosas 23 a 15.

Los santafesinos tuvieron controladas las acciones, llegaron un par de ensayos de la visita, pero la respuesta local fue del mismo modo, incluso un ensayo de Juan Cruz Fleitas, logró marcarlo merced a un kick que le proporcionó a domicilio el primera línea Luciano Simino. CRAI consiguió de este modo ganarle a Rowing, sumar punto bonus y acumular triunfos en el interiores litoraleño, lo que lo hace soñar con lograr el objetivo de acceder a las semifinales. El elenco paranaense sigue complicado en su aspiración de evitar jugar la reclasificación.

Santa Fe Rugby dejó sin nada al fantasma rosarino

En un partido muy duro, muy intenso y con sufrimiento, Santa Fe Rugby regresó de la fecha libre que tuvo la semana pasada, y lo hizo con una victoria ante Duendes de Rosario por 25 a 19 bajo el control del correntino Federico Solari. Al cabo del primer tiempo se imponía el dueño de casa por 15 a 12, producto de un try de Bautista Galassi y uno de Joaquín Sabater, más una conversión y un penal de Lucas Fertonani. En el complemento, para los conducidos por Pedro Benet hubo un try de Barola más una conversión y un penal de Fertonani.

image.png La defensa de CRAI volvió a mostrar sus atributos en el triunfo ante el remero paranaense.

En Fisherton, Gimnasia y Esgrima de Rosario lo dio vuelta un cotejo que perdía 17 a 3, y se lo terminó ganando al Jockey de Rosario por 23 a 17, mientras que Estudiantes superó a Old Resian por 36 a 28. Las posiciones quedaron del siguiente modo: CRAI 45, Jockey Club 34, Estudiantes 33, Santa Fe Rugby 32, Gimnasia y Esgrima 31, Duendes 25, Old Resian 24, Paraná Rowing 23 y Universitario de Rosario 16. La semana que viene hay ventana de descanso, por lo que la 14° fecha se disputará el 29 de junio con estos cruces: Gimnasia con Santa Fe Rugby, Estudiantes con Jockey de Rosario, Paraná Rowing con Old Resian y Universitario de Rosario con CRAI.

Más detalles del interuniones litoraleño

En cuanto a la Segunda División, en Esperanza, CRAR de Rafaela le ganó a Alma Juniors por 32 a 16, y en Cabaña Leiva, La Salle Jobson cayó ante Jockey de Venado Tuerto 57 a 19. En Ibarlucea, Logaritmo derrotó a Provincial 34 a 21, y en Sauce Montrull, Tilcara venció a Caranchos 33 a 20. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Jockey de Venado Tuerto 53, CRAR 45, Tilcara 43, Caranchos 35, Provincial y Logaritmo 26, Alma Juniors 20, La Salle Jobson 12 y Los Pampas 4. En la próxima fecha jugarán (29 de junio): CRAR con Tilcara, Jockey con Alma Juniors, Provincial con La Salle y Los Pampas con Logaritmo.

image.png Facundo Beltramino marcó 25 de los 40 puntos conseguidos en el triunfo Gitano ante Rowing.

En Tercera División, en barrio Las Delicias, Universitario de Santa Fe derrotó a CUCU de Concepción de Uruguay por 49 a 13, mientras que Brown de San Vicente doblegó a Querandí RC por 34 a 20. En la provincia de Buenos Aires, Gimnasia de Pergamino le ganó a Regatas & Belgrano de San Nicolás 31 a 10. Las posiciones quedaron así: Universitario de Santa Fe 28, Gimnasia de Pergamino 24, Cha Roga 23, Brown de San Vicente 20, CUCU 15, Regatas & Belgrano de San Nicolás 14, y Querandí RC 0. En la próxima fecha se medirán Regatas & Belgrano de San Nicolás con Universitario, Querandí con Gimnasia de Pergamino y Cha Roga con Brown de San Vicente.

Síntesis:

CRAI 40- Paraná Rowing 22

CRAI: Joaquin Beron, Enzo Abraham y Joaquín Lerche; Mariano Torres y Lautaro Labath; Pablo Ferreyra, Tomás Schinner y José Gálvez; Alejandro Molinas y Ramiro Del Sastre; Franco Radín, Agustín Giménez, Juan Cruz Fleitas, Mateo Fauda y Facundo Beltramino. Entrenador: Agustín Capobianco. Luego ingresaron Juan Nicolás Miguel, Luciano Simino, Facundo Garibay, Tomás Mufarrege, Emanuel Piermarini, Justo González Viescas, Mariano Fauda y Francisco Alberto.

Paraná Rowing Club: Ignacio Oldani, Lucas Juan Lerena y Cipriano Cislaghi; Franco Pistrilli y Tomás Acosta Cis; Facundo Taboada, Andrés Agasse y Agustín Reding; Lautaro Wolf y Beltán Camet; Facundo Buet, Tomás Osuna, Julián Pistrilli, Franco Zatti y Gino Albarello. Entrenadores: Francisco Nin y Pablo Martegani. Luego ingresaron: Ignacio Lagisguet, Jorge Gutiérrez, Rubén Segovia, Estanislao Cavenaghi, Martín Chiappesoni, Lisandro Gallardo, Joaquín Molina y Aquiles Bourdín.

Primer tiempo: 4´ penal Gino Albarello, 8´ penal Facundo Beltramino, 10´ try Mateo Fauda convertido por Beltramino, 35´ try Franco Radín convertido por Beltramino.

Segundo tiempo: 2´ try Facundo Taboada convertido por Gino Albarello, 4´ penal Beltramino, 9´ penal Beltramino, 13´ try Tomás Acosta, 16´ try y converión de Beltramino, 24´ penal Beltramino, 30´ try Juan Cruz Fleitas convertido por Beltramino, 41´ try penal (R).

Tarjetas amarillas: Tomás Osuna (R), Alejandro Molinas (CRAI).

Referee: Facundo Gorla (USR)

Cancha: CRAI