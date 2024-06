CRAI venció a GER y sigue puntero del Regional del Litoral

Positiva jornada en Madrid para los seleccionados de seven

CRAI lo ganó merecidamente, hizo un muy buen trabajo en las formaciones fijas, entre lo que hay que destacar lo hecho en el scrum, y la eficiente labor de la defensa. Los rosarinos cometieron muchos penales, lo que le permitió a los locales sumar de a tres por intermedio de Beltramino, quien nuevamente se convirtió en el goleador del partido, ya que cosechó dieciséis de los veintiséis puntos concretados por los conducidos por Agustín Capobianco.

rugby torneo del litoral crai ger en la autopista 2.JPG CRAI se impuso a Gimnasia y Esgrima de Rosario en la autopista por 26 a 13.

Un punto para destacar fue el try que terminó de marcar Simino, en el cierre del primer tiempo, ya que se trató de una jugada excepcional, con mucha dinámica, y excelentes movimientos de los backs y los delanteros. En el complemento, el partido decayó, fue algo deslucido, GER salió a buscar darlo vuelta, pero no lo consiguió, ya que los Gitanos se hicieron fuertes, y no dejaron puntos débiles para que los rosarinos puedan aprovecharlos. Gran presente de los santafesinos en un torneo que es muy parejo, pero que lo tiene como un merecido protagonista.

Santa Fe RC no levanta cabeza en el Regional del Litoral

En Fisherton,, Santa Fe Rugby acumuló la tercera derrota consecutiva, ya que perdió frente a Jockey Club de Rosario por 39 a 5 bajo el arbitraje del rosarino Federico Longobardi. Anteriormente había caído en el clásico ante CRAI, y la semana pasada ante Old Resian, en ambos casos de local en Sauce Viejo. El único try parra los Tricolores de la capital provincial lo consiguió el segunda línea Agustín Trossero.

rugby torneo del litoral crai ger en la autopista 3.JPG El medio scrum Alejandro Molinas supo conducir con eficiencia al equipo Gitano desde su función.

En las Delicias del sur santafesino, Estudiantes de Paraná derrotó a Universitario de Rosario 35 a 29 con el control del santafesino Emilio Traverso, y Mendoza y Wilde de Rosario, Old Resian venció ajustadamente a Duendes por 30 a 29. Las posiciones quedaron así: CRAI 36, Jockey (R) 29, Santa Fe Rugby 28, Estudiantes de Paraná 27, Old Resian y Duendes 24, Gimnasia y Esgrima 22, Rowing 18 y Universitario de Rosario 16. La próxima fecha tendrá los siguientes compromisos: Estudiantes con CRAI, Rowing con Universitario, Duendes con Jockey, y GER con Old Resian, quedando libre Santa Fe Rugby.

En los otros estamentos del torneo litoraleño

En Segunda División, Tilcara derrotó a Alma Juniors 26 a 5 en Esperanza, y La Salle Jobson cayó en Cabaña Leiva ante Caranchos 26 a 20. En Ibarlucea, CRAR de Rafaela perdió con Logaritmo 27 a 25, y Jockey de Venado Tuerto derrotó a Los Pampas en Rufino por 45 a 7. Las posiciones quedaron de este modo: Jockey (VT) 43, Tilcara 38, CRAR 36, Caranchos 35, Provincial y Logaritmo 21, Alma Juniors 16, La Salle Jobson 11 y Los Pampas de Rufino 2. En la próxima fecha jugarán Caranchos con Alma Juniors, CRAR con La Salle Jobson, Jockey (VT) con Logaritmo y Provincial con Los Pampas de Rufino.

rugby torneo del litoral crai ger en la autopista 4.JPG Los Gitanos sumaron la séptima victoria consecutiva y lo hicieron ante un rival de jerarquía.

En la sexta fecha de Tercera División, en la Granja la Esmeralda, Universitario doblegó a Gimnasia de Pergamino por 38 a 15, y Cha Roga cayó de visitante ante Regatas & Belgrano de San Nicolás 27 a 22. En la provincia de Entre Ríos, Brown de San Vicente perdió ante CUCU de Concepción del Uruguay 40 a 22. La tabla de posiciones quedó así: Universitario de Santa Fe 23, Cha Roga Club 18, CUCU 15, Gimnasia de Pergamino y Regatas & Belgrano de San Nicolás 14, Brown de San Vicente 5 y Querandí RC 0. En la próxima fecha se medirán Gimnasia con CUCU, Brown de San Vicente con Regatas & Belgrano de San Nicolás, Cha Roga Club con Querandí RC, quedando libre Universitario.

Síntesis:

CRAI 26- Gimnasia y Esgrima 13

CRAI: José Canuto, Luciano Simino y Joaquín Lerche; Lautaro Labath y Mariano Torres; Tomás Mufarrege, Pablo Ferreyra y Tomás Schiner; Alejandro Molinas (h) y Ramiro Del Sastre; Franco Radin, Justo Barcojo, Juan Cruz Fleitas, Mateo Fauda y Facundo Beltramino. Entrenador: Agustín Capobianco. Luego ingresaron: Joaquín Beron, Enzo Abraham, Tomás Ramos, José Dogliani, Emanuel Piermarini, Ramiro Germano, Justo González Viescas y Agustín Giménez.

Gimnasia y Esgrima de Rosario: Marco Acosta, Juan De Torres y Nicolás Silva; Joaquín Ferreyra y Axel Fiore; Marco Gentilli, Joaquín Fontanarrosa e Ignacio Villegas Torra; Luciano Fasoletti y Ramiro Picotto; Jerónimo Alonso, Teo Castiglioni, Andrés Speziali, Tomás Speziali y Franco Giúdice. Entrenador: Hernán Dinucci. Luego ingresaron: Tomás Kuschner, Nahuel Duarte, Marcos Lufft, Lucio Cucchiara y José Gabutti.

Primer tiempo: 8´ try Juan Cruz Fleitas convertido por Beltramino, 19´ penal Teo Castiglione, 22´ penal Beltramino, 31´ penal Beltramino, 38´ penal Beltramino, 39´ try Luciano Simino convertido por Beltramino.

Segundo tiempo: 5´ try Juan Manuel De Torres convertido por Castiglioni, 19´ penal Castiglioni, 33´ penal Beltramino.

Tarjetas amarillas: Marcos Acosta y Andrés Speziali (GER).

Tarjeta roja: José Manuel Canuto (CRAI)

Referee: Joaquín Zapata (USR)

Cancha: CRAI