CRAI vivió una gran fiesta con Los Pumas Classics

Fue una jornada a puro rugby, ya que no solamente se vivió el clásico entre CRAI y Santa Fe Rugby, que ganó el local 22 a 13, sino que también Los Pumas Classics le dieron el color necesario a una fiesta, de la que también participaron el gobernador Maximiliano Pullaro, y los intendentes de Santa Fe y de Santo Tomé, Juan Pablo Poletti y Miguel Weiss Ackerley. Se pudo ver en acción a varias glorias del rugby santafesino, y lógicamente del seleccionado nacional, que tuvieron como referentes a Emiliano Dalla Fontana y a Eliseo Chapa Branca.

"Fue un fin de semana para el CRAI en el que quedamos muy satisfechos, más allá de los resultados. Vos podés ganar o perder pero lo valorable es que esto es el producto del trabajo que venimos haciendo, sobre todo en el plantel superior desde el año pasado. Estábamos convencidos de que con trabajo íbamos a sacar al club adelante, y fijate que en la actualidad logramos formar hasta un quinto equipo. El resultado con trabajo siempre llega, y es lo que está pasando ahora" le dijo Emiliano Dalla Fontana a UNO Santa Fe.

image.png CRAI Classics fue el rival de Los Pumas Legends que jugaron en la previa al clásico disputado en la autopista.

El integrante de Los Pumas Classics afirmó que "Como parte de los festejos por los 50 años de nuestro club, tuvimos la grata visita, por segundo año consecutivo de Los Pumas Classics, que fue más fácil traerlos que la vez anterior, en el sentido de que la vez pasada fue todo una locura. Ahora, la parte organizativa la teníamos mucho más aceitada, y fue una verdadera fiesta. A diferencia del año pasado, queríamos que Los Pumas jueguen contra chicos históricos de la primera del club".

"El rugby amateur es así, muchos chicos que jugaron el fin de semana ante los Classics, ya los comprometimos para que sigan dando una mano en el club. Necesitamos de todos los que alguna vez jugaron, ya que pueden ser aguateros, mánagers, dirigentes, colaboradores, entrenadores de juveniles o infantiles, pero necesitamos que nunca dejen, y esta fue una oportunidad hacerles sentir que el club tiene la puertas abiertas" destacó el actual entrenador del plantel superior Gitano.

Más sensaciones de una jornada inolvidable

Emiliano Dalla Fontana, ex jugador del plantel superior Gitano, indicó que "El Chapa Branca y los chicos se fueron muy contentos, porque el recibimiento que se les hace no lo podían creer. Estuvieron desde el jueves previo en el club, que fueron recibidos por la comisión, desde el Chapa, Marcelo Valesani, Mario Larraín, el histórico médico de Los Pumas, y sumado a un grupo, que al haber visto lo que fue el año pasado, vinieron muchos más. Desde Gonzalo Tiesi, que el año pasado se organizó muy sobre la fecha, y no habían podido venir".

image.png Emiliano Dalla Fontana, el santafesino que integra Los Pumas Classics, y que fue uno de los organizadores del evento.

El ex jugador de Atlético del Rosario manifestó que "Ahora en septiembre nos vamos a jugar a Salta, después creo que hay otro amistoso más, y ya después seguramente darán la lista para ir al Mundial que este años será en noviembre, pero como viene ocurriendo en las islas Bermudas. Cada viaje se suman de todos lados. Si bien somos un grupo medio fijo, unos diez o quince, todo el tiempo van variando, ya que como dice el Chapa, ir a jugar a la Bermudas es como ir a jugar al cielo".

Los planteles que disfrutaron de la fiesta Gitana

El plantel de Los Pumas Classics estuvo integrado por: Agustin Mollura (Casi), Ignacio Gortari (Casi), Juan Pablo Angelillo (SIC), Emiliano Dalla Fontana (CRAI), Luis Mariano Cabal (Invitado, SFRC), Matias Dalla Fontana (CRAI), Lipa Urriza (Pucará), Francisco De Biaggio (SFRC), Alejandro Campos (Pueyrredón), Kiko Brugo (CUBA), Gabriel Azcarate (Tucumán), Gonzalo Tiesi (SIC, capitán), Mauricio Giménez (Jockey Salta), Alejo Fradua (Jockey Rosario), Franco Fasano (CASI), Martín Núñez (Uni de Salta), Goy Correa (Uni de tucumán), Martín Botini (Alumni), Beto Di Bernardo (Jockey de Rosario), Fernando Semina (Atlético del Rosario), Agustín Crezta (CASI) y Santiago Castro Piccolo (Casa de Padua). El staff lo conforman Chapa Branca, Marcelo Valesani, Mario Larraín (médico), Claudil Cid, Julio Borlese y Mario Bota.

image.png El ex Puma, Eliseo Chapa Branca, tiene a su cargo la conducción técnica del equipo de Argentina Legends.

Por su parte, CRAI Classics estuvo conformado por: Mario Panicalli, Teta Corti, Leandro Fabaz, Moncho Fabaz, Silvio Visens, Germán Obeid, Antonio Saleme, Francisco Escobar Cello, Pablo Brusa, Santiago Candioti, Gastrón Sgroi, Martín Maldaceno, Jorge Qüesta, Alejandro De Pro, Andrés Labath, Adrián Mingarini, Ignacio Vigetti, Tomás Molina, Jerónimo Martínez, José Tomás Guala, Martín Gallo y Valentín Colli. Los entrenadores fueron Luciano Bordón, Luciano Homero Lauría y Sergio Fideo Ojalvo.