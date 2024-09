CRAI y Santa Fe Rugby juegan de visitante en el Torneo del Interior

En el marco de la Zona 1, en el encuentro televisado de la fecha, Tucumán Lawn Tennis recibirá al Jockey Club de Rosario. Los Benjamines vienen de vencer a Los Tarcos en el derby tucumano por 58 a 31. Por su parte, el elenco rosarino hizo lo propio ante Los Tordos de Mendoza por 32 a 12, aunque no logró sacar bonus ofensivo y por eso sumó solamente cuatro puntos. El resto de los encuentros de dicha zona serán: Los Tarcos vs GER, Urú Curé contra Tala RC y Los Tordos RC ante CRAI.

Los Gitanos viajaron a tierras mendocinas con el siguientes plantel: Joaquín Berón, José Canuto, Enzo Abraham, Luciano Simino, Nicasio Miguel, Joaquín Lerche, Lautaro Labath, José Dogliani, Mariano Torres, Tomás Schinner, José Gálvez, Pablo Ferreyra, Juan Mufarrege, Alejandro Molinas, Juan Ignacio Bailardo, Genaro Giombi, Francisco Alberto, Agustín Giménez, Lautaro Montini, Justo Barcojo, Iñaki Carreras, Luca Pecce y Franco Radín.

Santa Fe Rugby se presenta en Marcos Paz

En la Zona 2, las miradas estarán puestas en el duelo de líderes entre Córdoba Athletic y Marista RC. Ambos vienen de golear en el debut a CURNE (66-10) y Universitario de Córdoba (72-10), respectivamente, y en la docta medirán fuerzas para ver quien se queda en soledad en lo más alto del grupo. El resto de la segunda jornada en la Zona 2 la completan: CURNE con Duendes, Tucumán Rugby con Santa Fe Rugby en Marcos Paz y Universitario de Córdoba con Jockey Club de Córdoba.

image.png Santa Fe Rugby tendrá una exigente prueba ante Tucumán Rugby de visitante en Yerba Buena.

El plantel de la escuadra de Sauce Viejo que tiene como conductor a Pedro Benet viajó con los siguientes jugadores: Francisco Duranda, Luciano Franco, Gerónimo Paya, Tomás García, Joaquín Sabater, Fabián Frustagli, Guillermo Botta, Martín Mántaras, Matías Gaggiamo, Agustín Trossero, Tomás Longo, Andoni Alzugaray, Santiago Quirelli, Juan Cruz Strada, Francisco Ávalos, Lucas Fertonani, Santiago Gorla, Francisco Eleuteri, Santiago Gorla, Valentín Fernández, Santiago Mendicino, Bautista Galassi, Juan González y Bautista Benavídez.

En el Torneo del Interior B

En lo que respecta al Torneo del Interior B, que tras las reválidas del último fin de semana, este sábado se disputará la fecha inaugural del certamen. En la Zona 3, aparece el campeón del TDI A 2023, Universitario de Tucumán, que enfrentará en el derby tucumano a Huirapuca, finalista de la edición 2022 del TDI A. Además, por el mismo grupo, jugarán San Martín de Villa María ante Palermo Bajo. El resto de los encuentros quedan conformados por Estudiantes de Paraná vs. Old Lions y Paraná Rowing vs Cardenales, todo por la zona 4. En cuanto a la zona 5, La Tablada ante CPBM y Old Resian frente a Universitario de Mar del Plata; mientras que la zona 6 enfrentará en la primera jornada a Natación y Gimnasia vs IPR Sporting y a Mar del Plata Rugby ante Liceo RC.