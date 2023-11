CRAR convoca nuevamente con su tradicional seven a side

Participarán de la 48° edición del certamen de juego reducido: Taraguy de Corrientes con dos equipos, CRAR de Rafaela con dos equipos, CRAI con dos equipos, Santa Fe Rugby, La Salle Jobson, Querandí RC, Alma Juniors de Esperanza, Atlético del Rosario, Jockey Club de Venado Tuerto, Sixty de Resistencia, Municipal de Marcos Juárez, Regatas de Resistencia y Duendes Rugby Club de Rosario.

"Estamos en la cuenta regresiva, en la semana previa, armando toda la logística, todo lo que refiere a la organización, la confirmación de equipos. Se diagramó para que sea un torneo de 16 equipos, puede haber alguno más pero en principio vamos a estar en ese número. Así que estamos con las expectativas lógicas de un evento que se ha convertido en un clásico para el rugby" indicó Ernesto Defagot.

image.png El presidente del CRAR destacó que serán 16 equipos y que se disputará en una única jornada.

El presidente del CRAR de Rafaela manifestó que "han confirmado su participación Taraguy de Corrientes, Sixty de Resistencia, la gente de aquella zona siempre viene. La gente de Marcos Juárez va a estar, también Santa Fe Rugby y casi con seguridad la gente de CRAI, más Atlético del Rosario y otros que habitualmente llegan a Rafaela. Con Córdoba pasa que hacen sus torneos en esta época".

El dirigente rafaelino le dijo a UNO Santa Fe que "será un seven muy lindo, con una buena cantidad y calidad de equipos, nosotros estaremos presentando dos equipos. Será como el año pasado que termina siendo un seven nocturno. El torneo se jugará el sábado 11, desde las 13.30, y se va a extender para que las finales se jueguen cerca de las 23 horas, todo ese mismo día, el seven dura una sola jornada. Después llegará el tradicional tercer tiempo, y la fiesta del seven que hacemos habitualmente en el club con un grupo musical, y llama a que los chicos que se queden".

"El seven nuestro se ha convertido en un clásico, estamos llegando a la 48° edición, nos quedan dos añitos, por lo que estamos llegando a las bodas de oro. El club está muy bien, como en todas las instituciones, trabajando, remándola, la situación económica es difícil para todos. Siendo un deporte amateur no es fácil el día a día. En lo deportivo estuvimos ahí, a pasitos de lograr el ascenso. Se jugo el año siempre peleando arriba. Son chicos de una camada nueva, que están dando sus primeras armas, pero estamos por el buen camino" sostuvo el Nene Defagot.

Para la entidad rafaelina es un año inolvidable, ya que dos jugadores formados en la institución formaron parte del plantel de Los Pumas que afrontó el Mundial de Francia, y eso es motivo de orgullo. Sobre esta cuestión la máxima autoridad del CRAR explicó que "para nosotros es una satisfacción y un gran honor, ojalá que se pueda repetir nuevamente. Pero tenemos claro que tener en un mundial dos jugadores salidos de nuestro club es algo que será difícil repetir. Con un desarrollo espectacular de Rubiolo, jugando en gran nivel, y Mayco que ya está afianzado, tuvo menos participación porque venía de una lesión, pero con un gran futuro en Inglaterra".