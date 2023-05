CRAR derrotó a La Salle Jobson en la última jugada del partido

CRAR.jpg CRAR derrotó al colegial por un ajustado 35 a 32, y se ubica provisoriamente puntero de Segunda División. UNO Santa Fe

En el primer tiempo comenzó jugando mejor CRAR, siendo superior en el scrum y en el line out, asegurando la obtención lanzando con seguridad a la hilera, pero a ello hay que sumarle el haber aprovechado las oportunidades de marcar en el ingoal lasallano. Fueron tres tries que sumado a la puntería del apertura Bocco, le permitió estirar diferencias en el marcador y ponerse 21 a 3.

La Salle Jobson no bajó nunca los brazos, con paciencia y mucha inteligencia logró apegarse a su libreto, y de a poco acercarse en el marcador, lograr dos tries convertidos, e irse al descanso perdiendo por un ajustado 21 a 17. Algunos errores no forzados en la visita y los méritos de una buena reacción fue lo que le permitió al Jobson perder por tan poca diferencia.

En el complemento, el conjunto anfitrión mantuvo el protagonismo, y logró dar vuelta el marcador, al punto de ponerse en ventana por 32 a 21. Todo parecía indicar que estaba casi cocinado el triunfo de los conducidos por Diego Coronel. Pero los rafaelinos no se dieron por vencidos, y con buenas decisiones logró marcar dos ensayos, e irse con un triunfo que no merece ningún tipo de objeción.

La Salle.jpg En la próxima fecha, La Salle Jobson jugará en Venado Tuerto, y CRAR recibirá a Provincial de Rosario. UNO Santa Fe

En Sauce Montrull, en el otro cotejo disputado del segundo estamento, Jockey Club de Venado Tuerto derrotó a Tilcara de Paraná por 43 a 22 con el referato del santafesino Leonardo Del Río. El próximo sábado 27, a las 16, Alma Juniors de Esperanza visitará a Logaritmo en Ibarlucea con el arbitraje del rosarino Lucas Palacios, y Provincial recibirá a Caranchos con el control del rosarino Juan Vega.

Las posiciones quedaron provisoriamente de la siguiente forma: CRAR de Rafaela 40, Jockey de Venado 39, Caranchos 35, Alma Juniors 29, La Salle Jobson 25, Tilcara 23, Logaritmo 10, Provincial 5 y Universitario de Santa Fe 0. La próxima fecha será la 12ª, se jugará el sábado 3 de junio, y tendrá estos cruces: Universitario de Santa Fe con Tilcara, Caranchos con Logaritmo, CRAR con Provincial, Jockey de Venado Tuerto con La Salle, quedando libre Alma Juniors.

Síntesis

La Salle Jobson 32- CRAR 35

La Salle Jobson: Ignacio Volpato, Valentín Zabczak y Máximo Yuale; Octavo Hussein y Javier Segado; Martín Ferreyra, Tomás Cosentino y Lautaro Alesso; Alejandro Benítez y Tomás Marconi; Lisandro Mateo, Maximiliano Fournel, Emanuel Piris, Gonzalo Lege y Gerónimo Rosas. Entrenador: Diego Coronel. Luego ingresaron: Tomás Buttaro, Federico Venanzi, Emilio Venanzi, Juan Pablo Iglesias y Santiago Miretti.

CRAR: Gabriel Morales, Martín Barberis y Andrés Requelme; Juan Cruz Karlen e Ignacio Sapino; Manuel Mandrille, Gastón Kerstens y Mariano Ferrero; Ricardo Brown y Martín Bocco; Esteban Appo, Nicolás Imvinkelried (c); Santiago Albrecht, Leonardo Sabellotti y José Francone. Entrenador: Alejandro Chiavón. Luego ingresaron: Mateo Ferrero, Jerónimo Ribero, Agustín Cesano, Facundo Aimo, Nahuel Rojas, Pedro Ambort y Jonatan Viotti.

Primer tiempo: 7` penal Tomás Marconi, 14` try Manuel Mandrile convertido por Bocco, 22´ try Nicolás Imvinkelried convertido por Bocco, 33` try Jonatan Viotti convertido por Bocco, 37´ try Lautaro Alesso convertido por Marconi, 40´ try Gerónimo Rosas convertido por Tomás Marconi.

Parcial: La Salle Jobson 17- CRAR 21

Segundo tiempo: 9´ try Tomás Buttaro, 17´ penal Gerónimo Rosas, 38` try Agustín Cesano convertido por Bocco, 43´ try Ignacio Sapino convertido por Bocco.

Amarillas: Lisandro Mateo (LS); Manuel Mandrile y Gastón Kerstens (CRA).

Cancha: La Salle Jobson (Cabaña Leiva).

Referee: Facundo Gorla (Unión Santafesina)

Reserva: La Salle Jobson 31- CRAR 54