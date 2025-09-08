Uno Santa Fe | Ovación | CRAR

CRAR no dejó pasar la oportunidad en el Torneo Oficial

CRAR le ganó a Unión por 3-1 en cancha de la ASH. En tanto que en la Zona Campeonato, Argentino de San Carlos igualó 1-1 con Universitario.

Ovación

Por Ovación

8 de septiembre 2025 · 07:46hs
ASH

En cumplimiento de la séptima fecha de la Zona Campeonato, Argentino de San Carlos sumó sus primeros puntos. Igualó 1-1 contra Universitario y desde los shootouts, se quedó con el punto bonus al ganarlo 4-3. CRAR, en el Ascenso, venció por 3-1 a Unión, en la cancha de la ASH.

Cecilia Rodríguez puso en ganancias al “decano”. Mientras que Rocío Tolosa obligó los penales australianos.

En esa instancia, Karen Weggener contuvo uno para el elenco vencedor. Marcaron Luz Storani, Micaela Zarate, Cecilia Rodríguez y Martina Ferrero.

En Uni, Victoria Di Terlizzi, Rocío Tolosa y Carolina Lanche hicieron lo propio. Otro que ganó fue CRAI.

Las “gitanas” vencieron 2-0 a Alma Juniors mediante los tantos de Victoria Bertone y Rosario Gómez Iriondo en la ASH. Previamente a ese partido, Banco se imponía 1-0 sobre Banco.

Las “Kresteras” venían siendo dominantes en cuanto al ritmo y las acciones. Capitalizaron ese control en el arco a través de un fijo que Celina Basilio cambió por gol.

Tras el término de la etapa inicial, se suspendió por duelo. El Quillá venció 2-1 a La Salle en el estadio «Sergio Antoniazzi».

Todas las emociones acontecieron durante la etapa inicial y desde cortos. Juliana Bravo adelantó a la visita. Mientras que Martina Borgo y Victoria Pereyra sacaron adelante a las “tiburonas” para el triunfo.

Zona Ascenso

Por la quinta fecha, El Quillá Amarillo pisó fuerte en Franck y derrotó 3-1 al “rojo”. Sabrina Ferreyra se destacó en las “tiburonas” con dos tantos. El otro fue obra de Guillermina Wicky. Abril Rosati metió el empate parcial.

Con el triunfo, la línea que comanda Lucas Rodríguez Larrosa trepó al pelotón de escoltas junto a CRAI Blanco, SFRC Azul, Colón y CRAR.

La jornada la abrieron las líneas Blancas de CRAI y Alma Juniors. Las “gitanas” prevalecieron 5-1. Hubo goles de Victoria Molinas, Milagros Cimadevilla en dos ocasiones, Solange Alegre, Dolores Medina. Luciana Rougier marcó el descuento en la línea esperancina.

CRAR venció 3-1 a Unión en la cancha de arena de la ASH. Fue con goles de Maitena Zanabria y dos de Guillermina Astudillo. Para la formación “rojiblanca”, Carolina Perussini hizo la igualdad transitoria.

Uno de los duelos más esperados era el que iban a sostener SFRC Azul y Colón de San Justo. El compromiso se suspendió por duelo.

