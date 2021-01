CRAR de Rafaela fue nuevamente víctima del delito

La falta de actividad que generó el coronavirus, evidentemente, no es para todos. A la delincuencia no la pudo detener. Así lo sigue sufriendo el Círculo Rafaelino de Rugby (CRAR), que el pasado fin de semana sufrió su segundo robo en un par de meses, el tercero en muy poco tiempo. El hecho ocurrió en su sede deportiva ubicada en el kilómetro 84 de la ruta provincial 70. “Nos volvieron a robar cable, con el robo anterior, más esto, no vamos a poder iniciar la actividad deportiva de este año”, indicó el flamante presidente de CRAR, Alberto Spota.