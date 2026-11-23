Los objetos estaban vinculados a distintas causas penales y permanecían almacenados en la sede judicial de calle Urquiza 2463. Serán clasificados para determinar cuáles pueden reutilizarse, reciclarse o destruirse.

Retiro de bienes. 900 elementos secuestrados fueron retirados de los tribunales de Familia de Santa Fe.

El Gobierno de Santa Fe retiró alrededor de 900 elementos secuestrados en distintas causas penales que permanecían almacenados en la sede del Poder Judicial ubicada en Urquiza 2463, donde funcionan los Juzgados y Tribunales de Familia. El operativo estuvo a cargo de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) y apunta a liberar espacio y ordenar el almacenamiento de estos bienes.

El procedimiento se realizó en el marco de un convenio de colaboración entre el Poder Judicial, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Gobierno provincial. Los elementos serán trasladados, revisados y clasificados para establecer qué destino tendrá cada uno.

El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, explicó que se trata de bienes secuestrados antes de la implementación de la Ley de Aprad, por lo que forman parte de un período de transición entre el sistema anterior y el actual.

“Estamos retirando efectos, es decir, bienes que fueron secuestrados en distintas causas penales antes de que existiera la Ley de Aprad”, señaló el funcionario. Y agregó que, mediante el trabajo conjunto entre los organismos, se están retirando unos 900 elementos vinculados a diferentes expedientes judiciales.

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Qué harán con los elementos secuestrados

Entre los objetos retirados hay mochilas, cascos, electrodomésticos y dispositivos tecnológicos. Una vez que sean evaluados, se determinará si pueden tener una nueva utilidad o si deben ser destinados al reciclaje o la destrucción.

Figueroa Escauriza estimó que la mayoría de los elementos probablemente será destruida, aunque aclaró que cada caso será analizado individualmente. Aquellos bienes que se encuentren en condiciones de ser reutilizados podrán donarse a instituciones.

“Evaluaremos cada elemento, como hacemos con los bienes que secuestra la Aprad”, explicó. También remarcó que el objetivo es evitar que estos objetos continúen ocupando espacio en dependencias judiciales y estatales o regresen al circuito ilegal.

El operativo forma parte de un proceso más amplio de reordenamiento de depósitos y espacios de almacenamiento que también alcanza a comisarías y dependencias provinciales y judiciales.

En el procedimiento participaron, además, el subsecretario de la Aprad, Hernán Matich, y el director de la agencia, Martín Domene.

Qué es la Aprad y cómo se destinan los bienes secuestrados

La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales es un organismo autárquico creado en 2016 mediante la Ley provincial Nº 13.579. Funciona en la órbita de la Secretaría de Gestión de Registros Provinciales, dependiente del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública.

La normativa establece que los bienes secuestrados u alcanzados por otras medidas judiciales en causas por delitos o contravenciones quedan a disposición de la Agencia, que debe administrar y determinar su destino con un criterio de utilidad social.

Según el tipo de elemento y su estado, pueden ser entregados a organismos públicos o instituciones de beneficencia, rematados, reciclados, compactados o destruidos. En el caso de los vehículos, por ejemplo, pueden asignarse a dependencias policiales, penitenciarias, educativas o asistenciales de la Provincia, además de contemplarse su remate o compactación.