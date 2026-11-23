La protesta se concentra en la Fuente de la Cordialidad, sin cortes sobre el ingreso este a Santa Fe. Los trabajadores del río piden que la Provincia active la ayuda prevista en la Ley de Pesca y convoque a una mesa de diálogo.

Pescadores de Alto Verde se movilizaron este lunes hasta la Fuente de la Cordialidad, en el acceso este a la ciudad de Santa Fe, para reclamar asistencia económica ante las dificultades que atraviesa el sector por la crecida del río Paraná. Los manifestantes instalaron un campamento a metros del Puente Oroño y anunciaron que permanecerán en el lugar durante la noche, a la espera de una respuesta del Gobierno provincial.

La concentración se desarrolla a la vera de la Ruta Nacional 168, sin interrupciones en la circulación vehicular en el ingreso a la capital santafesina. El reclamo forma parte de una jornada de protestas que se extendió por distintas localidades de la provincia, desde el norte santafesino hasta Puerto Gaboto.

Jesús Pérez, referente de la Asociación Civil de Pescadores de Alto Verde, explicó que el pedido inmediato es que las autoridades provinciales convoquen a una mesa de diálogo para abordar la situación económica y laboral de las familias que dependen de la pesca artesanal.

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Qué reclaman los pescadores ante la crecida del Paraná

El principal planteo de los trabajadores es que se active la asistencia económica contemplada, según su interpretación, en la Ley provincial 12.703. En particular, invocan su artículo 3 y reclaman una ayuda equivalente a un salario mínimo, vital y móvil para los pescadores afectados por situaciones de emergencia hídrica, tanto por crecidas como por bajantes del río.

"Nosotros lo único que estamos pidiendo acá es que se cumpla la ley de pesca, donde dice que en emergencia hídrica, por crecida o bajante del río, al trabajador de río se le dará lo equivalente a un salario vital y móvil", sostuvo Pérez.

El referente señaló que las organizaciones del sector vienen presentando notas ante las autoridades desde hace meses y cuestionó que no se haya instrumentado la asistencia económica que reclaman. También pidió que se utilicen los recursos del fondo vinculado a la actividad pesquera para atender a las familias que atraviesan dificultades.

"No le estamos pidiendo que nos regale nada al Gobierno, porque para eso hay una ley. Esos fondos se tienen que devolver al sector cuando tiene una emergencia", expresó.

Pérez indicó que, de acuerdo con el último reempadronamiento provincial que maneja la organización, hay alrededor de 4.700 familias de pescadores en Santa Fe.

Las dificultades para salir a pescar

La crecida del Paraná complica el desarrollo de la actividad, especialmente por las dificultades para navegar y encontrar sectores firmes donde desembarcar y establecer una base de trabajo. La situación también representa un riesgo para quienes utilizan embarcaciones precarias.

Según Pérez, los pescadores llevan alrededor de 40 días sin poder trabajar normalmente, lo que profundizó las dificultades económicas de numerosas familias.

"Hoy realmente los trabajadores de río hace 40 días que no trabajan, la están pasando mal y necesitan que el Estado provincial se haga cargo de estas familias de pescadores", manifestó.

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El dirigente también expresó preocupación por la posibilidad de que los niveles elevados del río se prolonguen durante los próximos meses y afecten todavía más la actividad durante diciembre y enero.

Protestas en distintas localidades y posible endurecimiento de las medidas

La jornada de reclamos se desarrolló en unas 17 comunidades pesqueras, según el referente de la Asociación Civil de Pescadores. Entre las localidades mencionadas se encuentran Florencia, Reconquista, Romang, Alejandra, Colonia Teresa, San Javier, Colonia Macías, Helvecia, Arroyo Leyes y Puerto Gaboto.

De acuerdo con lo informado por Pérez, en algunos puntos del norte provincial hubo reducciones de calzada y cortes totales de rutas. En Santa Fe capital, en cambio, los manifestantes resolvieron permanecer a la vera de la Ruta Nacional 168 sin interrumpir el tránsito.

El grupo instalado en la Fuente de la Cordialidad anticipó que continuará con el acampe durante la noche y advirtió que podría profundizar las medidas de fuerza este martes si no obtiene respuestas de la Provincia.

"Hoy no se va a cortar la ruta, pero sí nos vamos a manifestar a la orilla. A partir de mañana vamos a empezar a endurecer las posiciones", anticipó Pérez.