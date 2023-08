CRAR de Rafaela, orgulloso de su Puma Mundialista

El rugby del CRAR de Rafaela tiene motivos suficientes para sentirse orgulloso de su presente como formador de jugadores. Sucede que en los últimos años dos jugadores surgidos de sus canteras llegaron a Los Pumas. El primero fue Mayco Vivas en Japón en 2019, y ahora le llegó al turno a Pedro Rubiolo quien viajará la Copa del Mundo a disputarse en Francia. No se puede dejar de mencionar que el primer Puma que tuvo CRAR fue en la década de los 80, con el inolvidable Hugo Guagua Berra.

La actividad se desarrolló en el Club House de la entidad verde, y fue encabezada por el presidente de la institución, Ernesto Nene Defagot; el intendente de la ciudad de Rafaela, Luis Castellano; el citado segunda línea Pedro Rubiolo, y quien jugó el mundial en 2019, el primera línea Mayco Vivas. También se encontraban presentes los dirigentes Omar Operto, el secretario del municipio y ex jugador del CRAR, Ignacio Podio, junto a jugadores del plantel superior, juveniles e infantiles.

El presidente del CRAR, Nene Defagot, sostuvo que "es una convocatoria especial donde queríamos aprovechar que tanto Mayco como Pedro están en Rafaela, el club por supuesto que está con un gran orgullo, satisfacción, es un gran privilegio tener estos valores de selecciones nacionales y que tienen la continuidad del primer Puma que fue Hugo Berra. No cualquier club de todo el país puede tener esta gran alegría".

Nene Defagot.jpg El presidente del CRAR, Nene Defagot, junto al intendente Luis Castellano, Pedro Rubiolo y Mayco Vivas.

"Estoy muy contento por esta oportunidad que me toca, lo tomo con muchas ganas, el equipo creo que está muy bien, y lógicamente vamos a buscar coronarnos en el campeonato del mundo. Es la oportunidad que me tocó, la tengo que aprovechar, aprender de los más grandes y encararlo con mucho disfrute. Son sensaciones únicas, pero con mucho orgullo, cada vez que me pongo la remera de Argentina dejo la vida por ella" sostuvo Pedro Rubiolo.

El jugador formado en el Círculo Rafaelino de Rugby aseguró que "creo que es una gran oportunidad que me tocó, debo aprovecharla y seguir creciendo, estoy enfocado en lo mío. Estoy entre dos posiciones, segunda o tercera línea, lo hago donde sea con tal de jugar, pero ahora el equipo creo que me necesita más de segunda línea y juego ahí. Cada vez que me pongo la camiseta de Argentina dejo la vida por ella".

En relación al partido disputado el pasado en Vélez Sarsfield ante Sudáfrica indicó que "Sí, el sábado tuve un golpe en la cabeza y entonces salí…como equipo no quedaron buenas sensaciones del partido, pero todavía quedan varios días de entrenamiento para ponernos de la mejor manera". También se refirió a todo lo rápido que fue creciendo en su carrera como jugador de rugby. El seleccionado de la Unión Santafesina de Rugby, la franquicia Jaguares, Argentina XV y ahora Los Pumas. "Si, a veces lo pienso que fue todo muy rápido como se fueron dando las cosas, pero también me lo propuse y estoy muy contento por eso".