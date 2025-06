CRAR se prepara para festejar los 50 años del tradicional Seven

En la Casona del CRAR, ubicada en el predio de la ruta 70, se presento la edición número 50 del Seven a side ciudad de Rafaela, que se desarrollará el 29 de noviembre. La iniciativa de la dirigencia no fue específicamente vinculada a lo que pasará ese día, que será obviamente muy importante, sino a informar detenidamente los distintos eventos, de gran relevancia, que se han programado camino a esa fecha.

El presidente del Club Leonardo Crosetti, junto a los miembros de la Comisión Organizadora, Maximiliano Bertholt y Marcelo Salamano, y el capitán del plantel superior Santiago Kerstens, brindaron sus apreciaciones con mucho entusiasmo y satisfacción por presentar a la ciudad eventos de gran nivel.

"El Seven lo hacemos entre mucha gente. Queremos trasladar lo que queremos transmitir del Seven porque no es una edición mas, es una edición de oro para nosotros, lo tomamos de esa manera. Para la cantidad de eventos que estamos haciendo y la magnitud de las cosas previstas, no es temprano anunciarlo. Al contrario estamos en el momento justo", expresó el presidente de la institución, Leo Crosetti.

CRAR.jpg Los festejos por el Seven del CRAR, incluye charlas de Carlos Páez Vilaró, Eduardo Oderigo y Santiago Gómez Cora. gentileza Todo a Pulmón Rafaela

El primero será el 5 de septiembre con la visita de Carlos Páez Vilaró, uno de los sobrevivientes de la tragedia de Los Andes, llevada al cine en distintas ocasiones, pero sobre todo en «La Sociedad de la Nieve». De hecho su conferencia en el Cine Belgrano se denominará «Más allá de la Sociedad de la Nieve», destinada a empress y público en general (adulto).

Posteriormente, el 24 de octubre, festejando el cumpleaños de nuestra ciudad, habrá otra Charla pero en el Teatro Lasserre. Estará a cargo de Eduardo «Coco» Oderigo, con «Espartano: una historia real», la inspiradora historia del primer equipo de rugby carcelario de Argentina. Estará destinada a jugadores, deportistas y público en general.

El 8 de noviembre, a pocas semanas del Seven, llegará «Correr nos Moviliza», la prueba pedestre conmemorativa con salida y llegada en CRAR. Será nocturna, sobre 5 y 10k.