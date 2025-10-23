Uno Santa Fe | Ovación | Racing

Cuándo jugarán Racing y Flamengo la revancha en busca de la final de la Libertadores

La Academia recibe de local al Mengao, mano a mano por un lugar en la final del certamen continental.

Ovación

Por Ovación

23 de octubre 2025 · 06:47hs
Cuándo jugarán Racing y Flamengo la revancha en busca de la final de la Libertadores

Racing y Flamengo abrieron las semifinales de la Copa Libertadores 2025, por un lugar en la final del certamen continental, en una serie que se resolverá en el Cilindro de Avellaneda.

La “Academia”, uno de los máximos candidatos, logró una épica clasificación a cuartos de final revirtiendo de manera agónica la serie con Peñarol en el Cilindro; y luego tachó con dos triunfos a Vélez.

En tanto, el “Mengao”, de floja fase de grupos, sufrió en cuartos de final ante Estudiantes, al que pudo eliminarlo en La Plata y por penales.

La ida en Brasil fue con triunfo 1-0, sobre la hora, para Flamengo en Brasil. Racing necesita cualquier victoria por la mínima diferencia para forzar los penales, mientras que ganando por dos goles de diferencia será suficiente para clasificar a la final del certamen.

Cuándo se juega Racing vs. Flamengo, la revancha

La serie inició en Río de Janeiro, ya que Flemengo fue segundo de grupo, y se definirá en Avellaneda el próximo miércoles 29 de octubre desde las 21.30 horas.

Calendario de la Copa Libertadores 2025

  • Octavos de Final: a partir del 13 de agosto.
  • Cuartos de final: 17 de septiembre.
  • Semifinales: 22 de octubre.
  • Final: el 29 de noviembre a partido único sin sede confirmada.
Racing Flamengo Libertadores
Noticias relacionadas
colon pago el salario de julio, pero el panorama economico sigue siendo delicado

Colón pagó el salario de julio, pero el panorama económico sigue siendo delicado

juan nardoni vuelve en el mejor momento: sera titular ante flamengo

Juan Nardoni vuelve en el mejor momento: será titular ante Flamengo

se confirmaron los arbitros de las semifinales de las libertadores y sudamericana

Se confirmaron los árbitros de las semifinales de las Libertadores y Sudamericana

Racing superó en condición de local a Aldosivi 1-0.

Racing venció a Aldosivi y se metió en zona de playoffs

Lo último

Lanús se quiere hacer fuerte en su visita a Universidad de Chile

Lanús se quiere hacer fuerte en su visita a Universidad de Chile

Liga de Quito y Palmeiras abren la serie de semifinales de la Libertadores

Liga de Quito y Palmeiras abren la serie de semifinales de la Libertadores

Cuándo jugarán Racing y Flamengo la revancha en busca de la final de la Libertadores

Cuándo jugarán Racing y Flamengo la revancha en busca de la final de la Libertadores

Último Momento
Lanús se quiere hacer fuerte en su visita a Universidad de Chile

Lanús se quiere hacer fuerte en su visita a Universidad de Chile

Liga de Quito y Palmeiras abren la serie de semifinales de la Libertadores

Liga de Quito y Palmeiras abren la serie de semifinales de la Libertadores

Cuándo jugarán Racing y Flamengo la revancha en busca de la final de la Libertadores

Cuándo jugarán Racing y Flamengo la revancha en busca de la final de la Libertadores

Racing perdió ante Flamengo en el Maracaná y ahora define la serie como local

Racing perdió ante Flamengo en el Maracaná y ahora define la serie como local

Mundial Sub 17: Diego Placente presentó la lista de convocados de la Selección Argentina

Mundial Sub 17: Diego Placente presentó la lista de convocados de la Selección Argentina

Ovación
Ezequiel Medrán, DT de Colón, dijo presente en el Brigadier López para acompañar a la Reserva

Ezequiel Medrán, DT de Colón, dijo presente en el Brigadier López para acompañar a la Reserva

Colón no lo pudo aguantar, cayó con Boca y quedó relegado en la Copa Proyección

Colón no lo pudo aguantar, cayó con Boca y quedó relegado en la Copa Proyección

El objetivo primario de Unión se cumplió, lo que venga ahora será de yapa

El objetivo primario de Unión se cumplió, lo que venga ahora será de yapa

Racing perdió ante Flamengo en el Maracaná y ahora define la serie como local

Racing perdió ante Flamengo en el Maracaná y ahora define la serie como local

Central Córdoba hundió a Huracán y trepó a la cima de la Zona A

Central Córdoba hundió a Huracán y trepó a la cima de la Zona A

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras