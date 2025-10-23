Cuándo jugarán Racing y Flamengo la revancha en busca de la final de la Libertadores

La Academia recibe de local al Mengao, mano a mano por un lugar en la final del certamen continental.

Racing y Flamengo abrieron las semifinales de la Copa Libertadores 2025, por un lugar en la final del certamen continental, en una serie que se resolverá en el Cilindro de Avellaneda.

La “Academia”, uno de los máximos candidatos, logró una épica clasificación a cuartos de final revirtiendo de manera agónica la serie con Peñarol en el Cilindro; y luego tachó con dos triunfos a Vélez.

En tanto, el “Mengao”, de floja fase de grupos, sufrió en cuartos de final ante Estudiantes, al que pudo eliminarlo en La Plata y por penales.

La ida en Brasil fue con triunfo 1-0, sobre la hora, para Flamengo en Brasil. Racing necesita cualquier victoria por la mínima diferencia para forzar los penales, mientras que ganando por dos goles de diferencia será suficiente para clasificar a la final del certamen.

Cuándo se juega Racing vs. Flamengo, la revancha

La serie inició en Río de Janeiro, ya que Flemengo fue segundo de grupo, y se definirá en Avellaneda el próximo miércoles 29 de octubre desde las 21.30 horas.

Calendario de la Copa Libertadores 2025