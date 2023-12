Cuatro santafesinos fueron citados a la Academia Litoral

Uno de los que tendrá su premio, producto del trabajo que realizó a lo largo de la temporada, con participación en un trial UAR de Seven, es el centro o full back, Pietro Croce de 17 años, y formado en Cha Roga Club. En esta etapa de vacaciones escolares sus actividades como rugbier no se detienen ya que continúa concurriendo al gimnasio con el preparador físico del club, sale a correr y a entrenar al club. Pasó a quinto año en la escuela Dante Alighieri, y ahora esta convocatoria es más que positiva.

"Es algo que venía buscando hace bastante, desde los 15 años que trabajo para poder lograr esta convocatoria, desde mi primera citación al seleccionado. Así que claro que es un cierre de año muy positivo, y que el 2024 se viene con todo, y con cuestiones mucho más grandes" le dijo Pietro Croce a UNO Santa Fe.

El talentoso back de Cha Roga contó que "tuve una experiencia en el primer interacademias de seven que se hizo en Córdoba. Habíamos ido a jugar un trial de seven a Rosario, con jugadores rosarinos, de Santa Fe y Entre Ríos. Un día me llegó la convocatoria y empezamos a entrenar. Por suerte me fue bien, pude disfrutarlo bien, se armó un lindo grupo, y ha sido muy bueno".

image.png El back de 17 años, integró el seleccionado juvenil de la Unión Santafesina que consiguió el ascenso.

"Este año también integré el seleccionado juvenil de Santa Fe que consiguió el ascenso. Se trabajó muy duro para eso, pudimos ascender por un punto pero logramos el objetivo. Fue un grupo excelente, la pasamos bien, lo disfrutamos demasiado con los entrenadores y con los compañeros" manifestó Pietro sobre el muy buen Campeonato Argentino Juvenil que consiguió el seleccionado de la Unión Santafesina que logró el objetivo de ascender.

Croce indicó que "en la Academia voy a estar con tres compañeros más con los cuales compartimos el seleccionado juvenil, que son uno de Santa Fe Rugby, Bautista Benavides, que fue nuestro capitán, y dos chicos de CRAR de Rafaela. Me llevo muy bien con ellos, son mis amigos, y es una buena oportunidad para seguir creciendo".

En cuanto a como fue la temporada en su club, Cha Roga, describió que "al principio fue bastante duro, luego pudimos hacer pie, y nos empezó a ir mejor. Los chicos se comprometieron mucho, siguieron trabajando día a día con mucha intensidad, hace tiempo que tenemos estos entrenadores, entonces nos conocen muy bien. Eso me pone muy contento y nos prepara para ahora acceder a M19 que tendremos nuevos entrenadores. Se les está inculcando a los chicos de poder llevar al club lo más arriba posible, para lo cual hay que seguir trabajando por el objetivo que nos propusimos".