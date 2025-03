Damonte, por su paso en Colón: "Siempre me tocó agarrar equipos apuñalados"

• LEER MÁS: Colón, perseguido por las lesiones en este inicio de la Primera Nacional

"Tengo una linda vida pero me falta eso. Veo fútbol, estudio, leo. Lo más importante en el fútbol es ganar. Yo creo que es difícil ganar en el fútbol argentino y no solamente para mí que agarré todos equipos apuñalados", expuso.

Dentro de su análisis, lo que dejó en claro que no tuvo la chance de tomar un club con ambiciones de no tener que pelear por descender o resistir: "En un momento fui a Sarmiento y hacía 15 partidos que no ganaba. Cuando asumí en Huracán no podía incorporar. En Colón faltaban cuatro fechas y estábamos dos puntos y a tres de los que yo perseguía. Y fuimos de los que más sumamos".

Las declaraciones de Damonte por su paso en Colón