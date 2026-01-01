Uno Santa Fe | Ovación | Daniel Vila

Daniel Vila habló del futuro de Sebastián Villa ¿Se va o se queda?

Daniel Vila, Presidente de Independiente Rivadavia, reconoció que tiene diálogo con Sebastián Villa.

1 de enero 2026 · 20:44hs
En medio de versiones cruzadas y rumores crecientes, Daniel Vila rompió el silencio sobre el futuro de Sebastián Villa. El presidente de Independiente Rivadavia confirmó que existen ofertas concretas y negociaciones avanzadas, y dejó en claro que la salida del atacante colombiano forma parte de un acuerdo previo entre las partes.

Un acuerdo asumido y una salida prevista

Hay conversaciones avanzadas. Sabíamos que Villa se iba a ir”, reconoció Vila, quien explicó que la eventual transferencia responde a un compromiso asumido en julio, pese a que el futbolista tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027. Desde la dirigencia entienden que el ciclo del delantero en Mendoza está cumplido y que el movimiento será beneficioso para ambas partes.

Villa fue uno de los nombres propios del equipo en 2025, determinante por desequilibrio, profundidad y peso ofensivo. Su incidencia en el último tercio lo convirtió en una pieza estructural del ataque, lo que potenció su cotización en el mercado.

Reserva absoluta sobre los interesados

Consultado sobre los clubes que lo tienen en carpeta, Vila eligió la cautela: evitó dar nombres y tampoco precisó cifras. “Es un tema de negociación y confidencialidad”, sostuvo, marcando una postura clásica en operaciones de alto perfil para no entorpecer el cierre.

El posteo que encendió rumores

En paralelo, un posteo en redes sociales de Villa junto a Juan Fernando Quintero agitó el escenario y disparó especulaciones sobre un posible destino. Sin embargo, desde el entorno de River descartaron contactos formales, enfriando una versión que había tomado fuerza por el mensaje enigmático del colombiano.

Con el libro de pases aún por abrirse oficialmente, el futuro de Villa ingresa en una etapa decisiva. Independiente Rivadavia se prepara para una salida anunciada, mientras el mercado empieza a moverse alrededor de un futbolista que cerró el año como figura y dejó la vara alta.

