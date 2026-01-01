Froilán Díaz y su salida a préstamo de Unión: "Necesito jugar y sumar rodaje"

Froilán Díaz renovó contrato con Unión hasta 2028 y partirá a Deportivo Quito a préstamo, con el objetivo de ganar continuidad y experiencia profesional.

El joven arquero Froilán Díaz definió su futuro inmediato tras renovar su vínculo con Unión hasta diciembre de 2028: continuará su carrera en Deportivo Quito , a préstamo. La decisión responde a una búsqueda clara de minutos, competencia real y crecimiento deportivo , en un contexto donde la pelea por el arco tatengue es intensa.

Díaz explicó en Radio Gol que la elección no fue improvisada. “ Salgo de Unión para jugar y conseguir rodaje ”, sostuvo, remarcando que su prioridad es competir con regularidad. En ese sentido, valoró el proyecto que le presentaron desde Ecuador y la posibilidad de insertarse rápidamente en un equipo con aspiraciones.

LEER MÁS: Una imagen que refleja identidad: jugadores y exfutbolistas de Unión despidieron el año juntos

El arquero ya comenzó a prepararse para el nuevo desafío y no se presentará en Santa Fe el 2 de enero, fecha prevista para el inicio de la pretemporada rojiblanca. “Está todo hablado con el club”, aclaró, dejando en claro que la salida fue consensuada.

El desafío de la altura y una experiencia conocida

El paso al fútbol ecuatoriano tendrá un condimento extra: la altura. Díaz ya sabe lo que implica jugar en ese contexto, tras su participación con la Selección argentina juvenil en el Sudamericano disputado en Ecuador. “Al principio cuesta, falta el aire, pero con los días uno se adapta”, explicó, apoyado en esa experiencia previa.

Competencia interna y una decisión lógica

Con varios arqueros de buen nivel en el plantel y la reserva, Díaz entendió que la continuidad en Unión no estaba garantizada. “Para jugar es complicado, el técnico tiene muchas opciones”, reconoció. Por eso, cuando apareció la propuesta desde Quito, no dudó.

LEER MÁS: Cañete le dijo adiós a Unión: un cierre en silencio y con gratitud

Antes de partir, dejó en claro que su salida no es un adiós. “Mi sueño es jugar en Unión y salir campeón con este club”, afirmó. Por ahora, el camino elegido es sumar minutos afuera para volver más preparado. Una apuesta clásica, pero necesaria, en la carrera de un arquero joven que busca consolidarse.